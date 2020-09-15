بعد جولة من المفاوضات .. برشلونة يتوصل لاتفاق لضم مهاجم كبير

الثلاثاء 15 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - وكالات

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ينتظر أن يعلن نادي برشلونة، وصيف بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، خلال الأيام القليلة المقبلة، عن تعاقده رسميا، مع مهاجم نادي ليون، الدولي الهولندي ممفيس ديباي.

وذكرت تقارير صحفية هولندية، أن نادي برشلونة توصل إلى اتفاق مع ليون، بشأن إتمام صفقة التعاقد مع ديباي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

كما أشار الصحفي الموثوق، فابريتسيو رومانو، عبر حسابه في "تويتر"، إلى أن قيمة الصفقة ستبلغ نحو 30 مليون يورو.

وأكد فابريتسيو رومانو، أن مدرب برشلونة رونالد كومان، تواصل في الأسبوع الماضي مع ديباي، وأبدى الأخير موافقته على الشروط الشخصية في عقده مع "البارسا".