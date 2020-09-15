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بيان يحذر من تداعيات خطيرة لاستمرار الهجوم على مأرب

الثلاثاء 15 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات
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استنكرت جمهورية جيبوتي مواصلة مليشيات الحوثي الانقلابية، الهجوم على مدينة مأرب ، التي تؤوي أعداداً كبيرة من النازحين الأبرياء.

وحذرت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، في بيان لها، من هذا الهجوم؛ لما يحلمه من تداعيات خطيرة من شأنها تفاقم الوضع الإنساني في اليمن.

وجدد البيان، دعم جيبوتي الكامل لكل ما يتخذه تحالف دعم الشرعية في اليمن من تدابير، مع ممارسات ميليشيا الحوثي التي تغذي العنف وتؤجج الأوضاع.

وأكدت جمهورية جيبوتي، مساندتها التامة للجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية، لإنهاء الصراع في اليمن، عبر تسوية سياسية مستدامة، تعيد إليه الأمن والاستقرار، وترفع المعاناة عن شعبه الشقيق.

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