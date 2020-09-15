مأرب: الاعلان عن تشكيل مجلس تربوي يضم عدد من مدراء مكاتب التربية بالجمهورية

الثلاثاء 15 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 04 مساءً / مأرب برس - خاص

عدد القراءات 276

اعلن اليوم في مارب عن تشكيل مجلس تربوي يضم مدراء مكاتب التربية والتعليم من عدة محافظات في الجمهورية. جاء ذلك خلال ورشة عمل اقامها منتدى جذور للفكر والتنمية برعاية مكتب التربية والتعليم بمأرب بمشاركة عدد من مدراء مكاتب التربية لعدة محافظات، وذلك لمناقشة تحديات العام الدراسي 2020- 2021م. ويعمل المجلس التربوي على تفعيل مكاتب التربية المتواجدة بمأرب، وتوحيد جهودها بما يخدم العملية التربوية، لاسيما في ظل العدد الكبير من الطلاب النازحين في مأرب.

وفي الورشة اشار مدير مكتب التربية والتعليم بمارب- علي العباب الى الصعوبات التي تواجه عمل المكتب بعد الزيادة الكبيرة للنازحين خلال العام الجاري من الجوف وغيرها بخلاف الاعوام السابقة". لافتاً الى ان نسبة زيادة الطلاب النازحين ارتفعت العام الجازي عن قبلها الى 400%". الا انه اكد ان العملية التربوية تمشي بشكل جيد. واكد العباب على الحاجة الماسة لدعم العملية التربوية في مارب، من خلال توفير مستلزماتها من فصول وغيرها، لتكون مخرجاتها على المستوى المطلوب".

وفي ورشة العمل قدم رئيس نقابة المدارس الاهلية بمارب- صالح الضراب ورقة عمل حول اسهام التعليم الاهلي في انجاح العملية التعليمية والتربوية في مارب في ظل حالة النزوح، كما قدم مدير مكتب التربية والتعليم بمحافظة حجة- يحي علي القفيلي ورقة عمل حول مسؤليات مكاتب التربية بالمحافظات الوافد منها النازحين.