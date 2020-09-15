لماذا اقترضت السعودية مليار و300 مليون دولار لقطاع الكهرباء

الثلاثاء 15 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 04 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أنهت شركة كهرباء السعودية إجراءات الحصول على قرض بقيمة 1.3 مليار دولار الأمريكي، في صورة صكوك خضراء دولية مقسمة على شريحتين.

وقالت الشركة، في بيان لموقع البورصة السعودية "تداول"، الأحد، إن قيمة الطرح 650 مليون دولار أمريكي (أي ما يعادل 2.438 مليار ريال) لشريحة 5 سنوات، و650 مليون دولار أمريكي (أي ما يعادل 2.438 مليار ريال) لشريحة 10 سنوات.

وأوضح البيان أن الصك بعائد ثابت بمعدل 1.74% لشريحة الصكوك بأجل استحقاق 5 سنوات، وعائد ثابت بمعدل 2.413% لشريحة الصكوك بأجل استحقاق 10 سنوات.

وأشارت إلى أنه سيتم إدراج الصكوك في السوق المالية الأيرلندية (يورونكست دبلن).

وقال الرئيس التنفيذي للسعودية للكهرباء فهد السديري، وفقا لصحف سعودية، إن الطرح يُعد الأكبر من نوعه من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هذا العام.

وتحتكر الشركة إنتاج الكهرباء في المملكة، وتستحوذ الحكومة على 81.2 بالمئة من حصة الشركة موزعة على 74.3 بالمئة لصندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي للبلاد)، و6.92 بالمئة لشركة أرامكو السعودية.

يشار إلى أن الشركة مقترضة دائمة من أسواق الدين المحلية والعالمية، وأعلنت الشهر الماضي أنها اتفقت على قرض إسلامي مشترك بقيمة 9 مليارات ريال (2.4 مليار دولار) مع بنوك محلية.

وتحولت للخسارة خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020، مُتكبدة 869 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 789 مليون ريال في الربع المقابل من 2019.

وارتفعت خسائر الشركة خلال النصف الأول من العام 2020 إلى 3.3 مليار ريال، مقابل أرباح بلغت 700 مليون ريال في النصف المقابل من 2019.

وكانت الشركة قد أعلنت، الخميس الماضي، عن البدء في طرح صكوك خضراء دولية، مقومة بالدولار الأمريكي، ذات دخل ثابت، ذات أولوية، غير مدعومة بأصول، بموجب نظام RegS.

وتضررت المالية العامة للمملكة، أكبر مصدّر للخام في العالم، بفعل هبوط أسعار النفط، الذي يشكل أزيد من ثلثي الدخل المحلي، ودفعها للتوجه إلى أسواق الدين.