بيان خاص من وزارة الخارجية المصرية بخصوص مأرب

الثلاثاء 15 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-مارب

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أدانت جمهورية مصر العربية قيام مليشيا الحوثي باستهداف المنشآت المدنية في مدينة مأرب بثلاثة صواريخ باليستية، أمس الأول مما أسفر عن إصابة العديد من المدنيين.

وأكدت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية على الأهمية البالغة للوصول إلى وقف إطلاق نار شامل في اليمن حتى يتسنى الاتفاق على التدابير الإنسانية والاقتصادية التي تَكفُل التخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التي تتفاقم في ربوع اليمن نتيجة لتعثُر الحل السياسي.

وثمنت مصر كافة ما يقوم به تحالف دعم الشرعية في اليمن وصولاً لهذه الأهداف .. معربة عن دعمها الكامل لكل ما يتخذه تحالف دعم الشرعية في اليمن من إجراءات للتعامل مع ممارسات مليشيا الحوثي، والتي تؤدي إلى تأجيج الأوضاع في اليمن.

وجددت مصر تأكيدها على اصطفافها بجانب المملكة العربية السعودية في مساعيها المُخلصة لدفع مسيرة الحل السياسي في اليمن وإنفاذ وقف إطلاق النار.