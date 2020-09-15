لماذا اقترضت السعودية مليار و300 مليون دولار لقطاع الكهرباء بيان خاص من وزارة الخارجية المصرية بخصوص مأرب دعوة عاجلة لوقف الحرب فورا في مأرب والبركاني يعبر عن أسفه العالم يشهد اليوم حدثا سيئا ومؤسفا بالنسبة للعرب والمسلمين ماذا قالت الامارات عن هجوم الحوثي على مأرب؟ غوتيريش يبشر بحل شامل في اليمن والمبعوث يتوجه لمجلس الأمن قالوا انه بات وشيكا.. تهديد حوثي ينذر بكارثة حقيقية ويضر شريحة واسعة من اليمنيين هاكر..يكشف تفاصيل صادمة في جريمة تعذيب وقتل وحشية في صنعاء دولة غربية تفاجئ العالم بإطلاق 9 أقمار صناعية إلى المدار بإطلاقة واحدة من البحر بأكثر من 200 غارة جوية ..إسرائيل تحول سوريا إلى جحيم
أدانت جمهورية مصر العربية قيام مليشيا الحوثي باستهداف المنشآت المدنية في مدينة مأرب بثلاثة صواريخ باليستية، أمس الأول مما أسفر عن إصابة العديد من المدنيين.
وأكدت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية على الأهمية البالغة للوصول إلى وقف إطلاق نار شامل في اليمن حتى يتسنى الاتفاق على التدابير الإنسانية والاقتصادية التي تَكفُل التخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التي تتفاقم في ربوع اليمن نتيجة لتعثُر الحل السياسي.
وثمنت مصر كافة ما يقوم به تحالف دعم الشرعية في اليمن وصولاً لهذه الأهداف .. معربة عن دعمها الكامل لكل ما يتخذه تحالف دعم الشرعية في اليمن من إجراءات للتعامل مع ممارسات مليشيا الحوثي، والتي تؤدي إلى تأجيج الأوضاع في اليمن.
وجددت مصر تأكيدها على اصطفافها بجانب المملكة العربية السعودية في مساعيها المُخلصة لدفع مسيرة الحل السياسي في اليمن وإنفاذ وقف إطلاق النار.