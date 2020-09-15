ماذا قالت الامارات عن هجوم الحوثي على مأرب؟

الثلاثاء 15 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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اعلنت الإمارات، موقفا من استمرار الحوثيين في الهجوم على مأرب شرقي اليمن، ورفضهم جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

ودانت الامارات في بيان للخارجية، استمرار الحوثيين في الهجوم على مدينة مأرب التي قالت انها تحتضن أكثر من مليونين من النازحين والهاربين المدنيين من مناطق سيطرة الحوثيين، وما سيترتب على ذلك من تفاقم الوضع الإنساني في اليمن.

وعبرت الخارجية الإماراتية عن قلقها من رفض الحوثيين المستمر لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، ومقترحه بشأن إيقاف إطلاق نار دائم في اليمن لاستئناف الإجراءات الإنسانية والاقتصادية والشروع في العملية السياسية للتوصل إلى حل سياسي، بهدف إطالة أمد الأزمة وتعقيد الجهود الأممية والمجتمع الدولي لإنهاء الأزمة اليمنية.

وقال البيان: استمرار هذه الهجمات والتهديدات يوضح طبيعة الخطر الذي يواجه المنطقة من الانقلاب الحوثي ويعتبر دليلاً جديداً على سعي هذه الميليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

كمت دانت الإمارات،الاثنين، إطلاق الحوثيين المستمر للصواريخ والطائرات بدون طيار ” باتجاه المنشآت المدنية والاقتصادية في المملكة العربية السعودية، والمدن اليمنية.