غوتيريش يبشر بحل شامل في اليمن والمبعوث يتوجه لمجلس الأمن

الثلاثاء 15 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-وكالات

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قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن هناك مفاوضات مكثفة من أجل التوصل إلى حل شامل للأزمة في اليمن.

وأضاف أن هناك بوادر أمل بأن تتوصل المفاوضات إلى وقف لإطلاق النار، واتخاذ تدابير بناءة لاستئناف المحادثات السياسية.

مشيراً إلى أن هناك حاجة وضغطا دوليا لأجل تحقيق السلام في اليمن.

من جهته يقدم المبعوث الأممي إلى اليمن اليوم احاطته أمام مجلس الأمن.

وفي وقت سابق، أكد غوتيريس، أن المفاوضات الجارية حول اليمن وصلت إلى "مراحل متقدمة".

وقال في مقابلة تلفزيونية " نؤيد بشدة اتفاق الرياض، ويحدونا الأمل أن تجتمع الأطراف سوية، وهو أمر أساسي لإيجاد حل في اليمن".

وتابع: "نحن ملتزمون بالكامل ونتواصل بصورة فعالة مع أطراف الصراع، وهناك مفاوضات وصلت إلى مرحلة متقدمة، ونأمل التوصل إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار وإحلال السلام في اليمن".

وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على أن الدول التي تعيش صراعات يجب أن توقفها، وتلتفت إلى جائحة كورونا وتركز جهودها في محاربتها.

وكان وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير، قد أجرى اتصالات هاتفية مع وزير الخارجية محمد الحضرمي، ووزراء خارجية مصر والإمارات والبحرين وجيبوتي.

يأتي ذلك فيما أحجم الرئيس هادي ونائبه ورئيس الحكومة عن لقاءات كان المبعوث الأممي ينوي إجراءها مع المسؤولين الثلاثة، لمناقشة التعديلات التي أجراها على مسودته الأخيرة للإعلان المشترك.