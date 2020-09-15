هاكر..يكشف تفاصيل صادمة في جريمة تعذيب وقتل وحشية في صنعاء دولة غربية تفاجئ العالم بإطلاق 9 أقمار صناعية إلى المدار بإطلاقة واحدة من البحر بأكثر من 200 غارة جوية ..إسرائيل تحول سوريا إلى جحيم تفاصيل معركة واسعة بين الجيش الوطني والمليشيات الحوثية في تعز الجيش الوطني يزف بشائر النصر من الجوف ويستعيد مواقع جديدة في مأرب خوف وهلع يدفع المليشيات الحوثية لاعتقال متظاهرين ضد تعذيب عبدالله الأغبري وقتلة عاجل: انهيار تاريخي وغير مسبوق للريال اليمني.. تعرف على آخر تحديثات أسعار الصرف في عدن وصنعاء قوات ”الشرعية“ تحقق انتصارات كبيرة في الجوف وتقرع أبواب ”الحزم“.. شاهد صور أسرى الحوثي في معارك اليوم قبائل ”مراد“ ترعب الحوثيين بـ”موقف مشرف“ وتوقيع ”وثيقة شرف“ تلويح حكومي بـ”مقاومة مسلحة“ ضد ”الاحتلال الاماراتي“ وقطع كلي للعلاقة مع أبو ظبي“
هاكر" يمني يدعى رمزي المقطري" كشف تفاصيل وصفت بالمثيرة في قضية تعذيب وقتل عبد الله الأغبري بصنعاء، من قبل صاحب محلات "السباعي" لبيع الهواتف وعاملين معه.
مظاهرات غاضبة في صنعاء بعد جريمة تعذيب وقتل شاب بطريقة وحشية وروى المقطري في فيديو مصور أن عبد الله السباعي قام أثناء الجريمة، بإرسال صور من هاتفه النقال إلى شخص آخر.
وأوضح أن جميع الصور التي أرسلت هي للأغبري" أثناء تعذيبه، ومنها صورة وهو يحتضن مخدة في غرفة التعذيب، ما يدل على أنه كان يرسل الصور لشخص ما خارج المحل، ليثبت له أن العامل الذي كشف حقيقة أنشطة المحل المشبوهة في ابتزاز الفتيات وممارسة الدعارة أصبح تحت السيطرة ويتم تعذيبه قبل أن تجري تصفيته جسديا بقطع شرايينه.
ولفت "الهاكر" اليمني إلى أنه جرى الاستماع للأصوات داخل غرفة التعذيب من دون التمكن من تمييز أصحابها، مشيرا إلى أن المحادثات كانت كلها تدور حول شرائح ذاكرة إلكترونية مفقودة، واتهام الأغبري "بسرقتها".
وأفاد المقطري بأن الجناة فتشوا محفظة الأغبري وعثروا بها على إحدى الشرائح الإلكترونية المفقودة وبعدها قرروا قتله بقطع شرايينه.
وأكد الرجل أنه سلم كافة التسجيلات والصور التي تمكن من استخراجها من الهاتف إلى سلطات البحث الجنائي بصنعاء.
وذكر أن المقطري نجح في اختراق صفحة السباعي، مالك محل الجوالات، حيث كان يعمل المغدور به، عبد الله الأغبري.
يشار إلى أن جريمة تعذيب وقتل الأغبري، تحولت في البلاد إلى قضية رأي عام، وأثارت غضب الكثيرين حد البكاء بسبب ما تعرضت له الضحية من تنكيل وحشي قبل الموت.