دولة غربية تفاجئ العالم بإطلاق 9 أقمار صناعية إلى المدار بإطلاقة واحدة من البحر

الثلاثاء 15 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس-وكالات

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أعلنت المؤسسة الصينية لعلوم وتكنولوجيا الفضاء عن الإطلاق الناجح لمجموعة من أقمار الاستشعار عن بعد إلى مدار متزامن مع الشمس.

تم إطلاق الصاروخ الحامل يوم الثلاثاء، 15 سبتمبر/أيلول، الساعة 9:23 صباحًا (5:23 صباحًا بتوقيت موسكو) من مياه البحر الأصفر.

تتكون المجموعة من تسعة أقمار صناعية، منها ثلاثة أقمار صناعية للفيديو وستة ماسحات ضوئية للاستشعار عن بعد.

ستنضم المركبة الفضائية إلى كوكبة الأقمار الصناعية الموجودة في المدار للحصول على بيانات استشعار عن بعد واسعة النطاق في مجالات الغابات والزراعة والموارد الطبيعية والصناعات الأخرى.