بأكثر من 200 غارة جوية ..إسرائيل تحول سوريا إلى جحيم تفاصيل معركة واسعة بين الجيش الوطني والمليشيات الحوثية في تعز الجيش الوطني يزف بشائر النصر من الجوف ويستعيد مواقع جديدة في مأرب خوف وهلع يدفع المليشيات الحوثية لاعتقال متظاهرين ضد تعذيب عبدالله الأغبري وقتلة عاجل: انهيار تاريخي وغير مسبوق للريال اليمني.. تعرف على آخر تحديثات أسعار الصرف في عدن وصنعاء قوات ”الشرعية“ تحقق انتصارات كبيرة في الجوف وتقرع أبواب ”الحزم“.. شاهد صور أسرى الحوثي في معارك اليوم قبائل ”مراد“ ترعب الحوثيين بـ”موقف مشرف“ وتوقيع ”وثيقة شرف“ تلويح حكومي بـ”مقاومة مسلحة“ ضد ”الاحتلال الاماراتي“ وقطع كلي للعلاقة مع أبو ظبي“ مأرب تدشن العام الدراسي الجديد للمرحلتين الأساسية والثانوية واكثر من 112 ألف طالب وطالبة توجهوا لمدارسهم شاهد بالفيديو .. ملاكم روسي يدخل الحلبة على وقع أغنية لأردوغان
كشف تقرير استخباراتي إسرائيلي جديد أن إسرائيل حولت سوريا إلى جحيم إيراني لا يطاق، حيث بلغ عدد الضربات الجوية على إيران وميليشياتها 200 ضربة جوية، كان لحزب الله وعناصره نصيب الأسد منها، وفقا لتقرير نشرته "فوكس نيوز" الأميركية.
ويبدو أن إسرائيل أيضا شنت غارات جوية في شمال سوريا لتدمير منشأة لإنتاج الصواريخ يوم الجمعة في الذكرى التاسعة عشرة للهجمات الإرهابية على الولايات المتحدة، وفقًا لتقرير استخباراتي إسرائيلي خاص.
وأضاف التقرير أن "المنشأة التي كانت تحتوي على صواريخ على الأرجح دمرت. وقد تضرر الهيكل الثاني، بما فيه من آلات ومعدات، وفقاً للتقييم الجديد".
وأشار التقرير إلى أن "الهجوم يهدف إلى إضعاف إنتاج الصواريخ في سوريا لصالح حزب الله، من خلال الإضرار بعناصره الحاسمة"، وفقا للتقييم الذي قدم في 13 سبتمبر/أيلول، بعد يومين من الضربات الجوية.
وقال مسؤولون إن إسرائيل شنت أكثر من 200 غارة جوية ضد القوات الإيرانية والميليشيات العميلة في سوريا على مدى السنوات الثلاث الماضية.
وبحسب التقرير، فان الإعلان عن الضربة الجديدة يعتبر الأول الذي يتم الإبلاغ عنه في سوريا منذ 31 أغسطس و2 سبتمبر عندما استهدفت طائرات إسرائيلية مطار دمشق الدولي وقاعدة T-4 العسكرية السورية على التوالي.