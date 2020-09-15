تفاصيل معركة واسعة بين الجيش الوطني والمليشيات الحوثية في تعز الجيش الوطني يزف بشائر النصر من الجوف ويستعيد مواقع جديدة في مأرب خوف وهلع يدفع المليشيات الحوثية لاعتقال متظاهرين ضد تعذيب عبدالله الأغبري وقتلة عاجل: انهيار تاريخي وغير مسبوق للريال اليمني.. تعرف على آخر تحديثات أسعار الصرف في عدن وصنعاء قوات ”الشرعية“ تحقق انتصارات كبيرة في الجوف وتقرع أبواب ”الحزم“.. شاهد صور أسرى الحوثي في معارك اليوم قبائل ”مراد“ ترعب الحوثيين بـ”موقف مشرف“ وتوقيع ”وثيقة شرف“ تلويح حكومي بـ”مقاومة مسلحة“ ضد ”الاحتلال الاماراتي“ وقطع كلي للعلاقة مع أبو ظبي“ مأرب تدشن العام الدراسي الجديد للمرحلتين الأساسية والثانوية واكثر من 112 ألف طالب وطالبة توجهوا لمدارسهم شاهد بالفيديو .. ملاكم روسي يدخل الحلبة على وقع أغنية لأردوغان كورونا يصيب نواب في دولة خليجية والسلطات تتراجع عن قرار سابق
شهدت جبهات محافظة تعز محاولات فاشلة للميليشيات الحوثية، حاولت من خلالها اختراق تحصينات الجيش، إلا أنها تكبدت خسائر فادحة في العتاد والأرواح.
وذكر الموقع الرسمي للجيش الوطني أن قوات الجيش الوطني كسرت في اليومين الماضيين هجوماً للميليشيات الحوثية تركز على مناطق الخط الأمامي للجبهة الغربية لمدينة تعز ومنطقة الضباب.
وعلى إثر الهجوم، أفاد الموقع بأنه «دارت المواجهات في محيط معسكر الدفاع الجوي والمطار القديم، شمال غربي المدينة؛ حيث حشدت عناصر الميليشيات قوة كبيرة من مناطق تمركزها للهجوم الذي انكسر أمام صمود عناصر الجيش الوطني المرابطين في معسكر الدفاع الجوي، وجبل هان».
إلى ذلك قصفت مدفعية الجيش مواقع وتجمعات الميليشيات الحوثية، في جبهة الضباب غرب المدينة، فيما تستمر الميليشيات في قصف الأحياء السكنية، واستهداف تحركات المواطنين.
ونهاية الأسبوع الماضي، أفادت المصادر نفسها بأن الميليشيات حاولت اختراق الخطوط الأمامية للجبهة، والتقدم إلى منطقة الصياحي وماتع والمقبابة إلا أن قوات الجيش كبّدتها الخسائر، وأجبرتها على الفرار.
ورداً على الهجوم، أكد الموقع الرسمي للجيش الوطني أن المدفعية نجحت في تدمير تعزيزات للجماعة واستهداف خطوطها الكائنة في حذران والربيعي.