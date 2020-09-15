تفاصيل معركة واسعة بين الجيش الوطني والمليشيات الحوثية في تعز الجيش الوطني يزف بشائر النصر من الجوف ويستعيد مواقع جديدة في مأرب خوف وهلع يدفع المليشيات الحوثية لاعتقال متظاهرين ضد تعذيب عبدالله الأغبري وقتلة عاجل: انهيار تاريخي وغير مسبوق للريال اليمني.. تعرف على آخر تحديثات أسعار الصرف في عدن وصنعاء قوات ”الشرعية“ تحقق انتصارات كبيرة في الجوف وتقرع أبواب ”الحزم“.. شاهد صور أسرى الحوثي في معارك اليوم قبائل ”مراد“ ترعب الحوثيين بـ”موقف مشرف“ وتوقيع ”وثيقة شرف“ تلويح حكومي بـ”مقاومة مسلحة“ ضد ”الاحتلال الاماراتي“ وقطع كلي للعلاقة مع أبو ظبي“ مأرب تدشن العام الدراسي الجديد للمرحلتين الأساسية والثانوية واكثر من 112 ألف طالب وطالبة توجهوا لمدارسهم شاهد بالفيديو .. ملاكم روسي يدخل الحلبة على وقع أغنية لأردوغان كورونا يصيب نواب في دولة خليجية والسلطات تتراجع عن قرار سابق
ذكرت مصادر عسكرية رسمية أن قوات الجيش الوطني تمكنت من تحقيق تقدم جديد، أمس (الاثنين)، ضد الميليشيات الحوثية في جبهات مأرب والجوف، بالتزامن مع ضربات لتحالف دعم الشرعية وبإسناد من رجال القبائل.
أفاد الموقع الرسمي للجيش الوطني بأن قوات الجيش الوطني نفذت عملية نوعية ناجحة على مواقع الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، في منطقة دحيضة، شرق المزاريق، بمحافظة الجوف.
ونقل الموقع عن مصادر ميدانية قولها إن «عناصر الجيش الوطني من المنطقة السادسة نفذوا هجوماً سريعاً على مواقع الميليشيات في دحيضة، شرق المزاريق، وتمكنوا من قتل وإصابة عشرات من عناصر الميليشيات، وأسر أكثر من 10 آخرين، وتدمير وإحراق آليات عسكرية متنوعة، إضافة إلى استعادة أسلحة وذخائر».
وفي جبهة المخدرة، شمال غربي محافظة مأرب، أفادت المصادر العسكرية بأن قوات الجيش الوطني «تمكنت من تحرير منطقة القدة، بعد هجوم مباغت على ميليشيات الحوثي التي تكبدت خسائر في الأرواح والعتاد، واضطرت تحت ضربات أبطال الجيش إلى الاندحار والفرار»، وفق ما ذكره الموقع الرسمي للجيش.
وتزامنت المعارك، بحسب المصادر ذاتها، مع غارات مكثفة لمقاتلات تحالف دعم الشرعية، استهدفت تعزيزات الميليشيات في بئر المزاريق، مخلفة عدداً من القتلى وتدمير آليات عسكرية مختلفة، كما أعطبت غارة أخرى لمقاتلات تحالف دعم الشرعية عربة مدرعة في مديرية رحبة، جنوب مأرب.
وتتكبد الميليشيات الحوثية الخسائر المتواصلة على طول الجبهات الممتدة من شرق الحزم في محافظة الجوف مروراً بمفرق الجوف وجبهات صلب ونهم والمخدرة وصولاً إلى شمال البيضاء، وفق ما ذكرته المصادر العسكرية اليمنية.