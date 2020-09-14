عاجل: انهيار تاريخي وغير مسبوق للريال اليمني.. تعرف على آخر تحديثات أسعار الصرف في عدن وصنعاء

الإثنين 14 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أفادت مصادر مصرفية، الاثنين 14 سبتمبر/أيلول، ان الريال اليمني واصل تراجعه التاريخي والغير مسبوق أمام سلة العملات الأجنبية، في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.

وقالت المصادر لـ”مأرب برس“، ان سعر الدولار تجاوز 820 ريال خلال تعاملات، اليوم، فيما وصل سعر الريال السعودي 216 ريال، متوقعة أن يواصل الريال الانهيار ليبلغ 1000 ريال للدولار الواحد خلال القادمة.

ورجح خبراء ومتعاملون مصرفيون استمرار انهيار الريال بشكل متسارع خلال الأيام القادمة، الأمر الذي قد يعجل بوقوع مجاعة شاملة تعم جميع المناطق اليمنية.

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، الاثنين 14 /9/ 2020

-عدن:

الشراء:

السعودي: 215

الدولار: 816



البيع:

السعودي:216

الدولار :822

- صنعاء:

الشراء:

السعودي: 160

الدولار :606

البيع:

السعودي: 160.5

الدولار: 609

* الاسعار غير ثابتة وتختلف من مدينة إلى أخرى