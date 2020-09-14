قوات ”الشرعية“ تحقق انتصارات كبيرة في الجوف وتقرع أبواب ”الحزم“.. شاهد صور أسرى الحوثي في معارك اليوم

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نفذت قوات الجيش الوطني بمحافظة الجوف (شمال اليمن)، الاثنين 14 سبتمبر/أيلول، عملية عسكرية نوعية تمكنت خلالها من تحرير مناطق شاسعة والاقتراب من مدينة الحزم عاصمة المحافظة.
وقال القائم بأعمال قائد المنطقة العسكرية السادسة اللواء الركن أمين الوائلي، ان الجيش الوطني مسنودا بالمقاومة الشعبية وطيران تحالف دعم الشرعية، سيطر على سلسلة جبال ”دحيظة“ شرق منطقة ”بير المزاريق“ في عملية عسكرية مباغتة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى وأسرى في صفوف مليشيا الحوثي الانقلابية.
وأوضح ”الوائلي“ أن قوات الجيش الوطني استعادت كل العتاد والأسلحة التي كانت بحوزة المليشيات الحوثية في تلك المواقع، ومن ضمنها عيارات ومعدات وأسلحة وذخائر أخرى متنوعة.
وتمكن طيران تحالف دعم الشرعية من تدمير طقمين تابعين للمليشيا الحوثية ومصرع جميع من كانوا على متنهما، بحسب اللواء ”الوائلي“ الذي أشاد بالاحترافية القتالية العالية التي يتمتع بها أبطال الجيش الوطني، وبالالتفاف الشعبي الكبير حول القوات المسلّحة في المعركة الوطنية المقدّسة.