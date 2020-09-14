مأرب تدشن العام الدراسي الجديد للمرحلتين الأساسية والثانوية واكثر من 112 ألف طالب وطالبة توجهوا لمدارسهم شاهد بالفيديو .. ملاكم روسي يدخل الحلبة على وقع أغنية لأردوغان كورونا يصيب نواب في دولة خليجية والسلطات تتراجع عن قرار سابق المملكة الهاشمية تعلن موقفها من هجوم الحوثيين على السعودية شابة سعودية تثير غضب نساء المملكة وتشعل تويتر بسبب موقفها من زواج زوجها من امرأة ثانية الاعلان عن دعم امريكي لليمن بمئات ملايين الدولارات ماذا قال المبعوث الاممي بعد رفض هادي لقائه واختتام زيارته للرياض؟ السعودية تجري مباحثات مع اطراف اماراتية وبحرينية ويمنية تقدم ميداني مهم في مأرب وعملية نوعية بالجوف والقتلى بالعشرات موقف حاسم للرئيس هادي ونائبه ورئيس الحكومة وغريفيث يغادر الرياض سريعا
دشن وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح ومعه مدير عام مكتب التربية والتعليم بالمحافظة الدكتور علي العباب، ، العام الدراسي الجديد 2020 - 2021م، في عموم مدارس التعليم الأساسي والثانوي بمحافظة مأرب.
وخلال التدشين اطلع الوكيل مفتاح على الكثافة الطلابية في مدرستي بلقيس الثانوية للبنات والميثاق الأساسية والثانوية للبنين بمدينة مأرب، جراء استيعابهما لأعداد كبيرة من الطلاب النازحين من عدة محافظات، في الوقت الذي تعاني فيه مدارس المحافظة من محدودية الاستيعاب، ما يؤثر على جودة التعليم ومستوى التحصيل العلمي ومخرجات العملية التعليمية.
واستمع الوكيل مفتاح إلى توضيح من الدكتور العباب عن مستوى الاستعداد للعام الدراسي الجديد والتحديات التي يواجهها قطاع التعليم.. مشيرا إلى أن أكثر من 112 ألف طالب وطالبة توجهوا اليوم إلى مقاعدهم الدراسية في عموم مدارس المحافظة.
ولفت إلى أن هناك أكثر من 14 ألف طالب وطالبة نزحوا مؤخرا من محافظات الجوف وصنعاء والبيضاء، ويشكلون عبئا كبيرا جديدا على مكتب التربية من أجل استيعابهم ... داعيا المنظمات الدولية والإقليمية ذات العلاقة إلى التدخل الإنساني العاجل لدعم التعليم والإسهام في إيجاد مدارس وفصول بديلة لاستيعاب الأعداد الكبيرة من النازحين وتوفير الأثاث والمقاعد ومستلزمات التعليم .
وقد أشاد الوكيل مفتاح بمستوى التحضيرات الإدارية والتجهيزات الفنية التي قام بها مكتب التربية لبدء العام الدراسي الجديد وفي مقدمتها طباعة وتوفير الكتاب المدرسي.. مؤكدا أن من أهداف ثورة ال26 من سبتمبر تحصين أجيال اليمن ضد الجهل والتخلف، والقضاء على مخلفات الإمامة، وبناء مجتمع متسلح بالعلم السليم .
وشدد الوكيل مفتاح على ضرورة تظافر جهود الجميع لدعم العملية التعليمية باعتبارها جبهة مهمة للبناء ومحاربة الجهل، الذي تسعى مليشيات الانقلاب الحوثي من خلاله إلى استغلال الشباب وقودا لحروبها العبثية السلالية، بعدما دمرت المدارس والبيئة التعليمية في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، وحرفت المناهج وفخختها بالأفكار الطائفية والسلالية والكراهية والموت لكل من يخالفها.
حضر التدشين مدير مكتب التربية بمديرية المدينة محمد مارش ورئيس لجنة التخطيط والمالية بالمجلس المحلي بالمدينة عادل الورافي.