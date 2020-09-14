مأرب تدشن العام الدراسي الجديد للمرحلتين الأساسية والثانوية واكثر من 112 ألف طالب وطالبة توجهوا لمدارسهم

الإثنين 14 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-مارب

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دشن وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح ومعه مدير عام مكتب التربية والتعليم بالمحافظة الدكتور علي العباب، ، العام الدراسي الجديد 2020 - 2021م، في عموم مدارس التعليم الأساسي والثانوي بمحافظة مأرب.

وخلال التدشين اطلع الوكيل مفتاح على الكثافة الطلابية في مدرستي بلقيس الثانوية للبنات والميثاق الأساسية والثانوية للبنين بمدينة مأرب، جراء استيعابهما لأعداد كبيرة من الطلاب النازحين من عدة محافظات، في الوقت الذي تعاني فيه مدارس المحافظة من محدودية الاستيعاب، ما يؤثر على جودة التعليم ومستوى التحصيل العلمي ومخرجات العملية التعليمية.

واستمع الوكيل مفتاح إلى توضيح من الدكتور العباب عن مستوى الاستعداد للعام الدراسي الجديد والتحديات التي يواجهها قطاع التعليم.. مشيرا إلى أن أكثر من 112 ألف طالب وطالبة توجهوا اليوم إلى مقاعدهم الدراسية في عموم مدارس المحافظة.

ولفت إلى أن هناك أكثر من 14 ألف طالب وطالبة نزحوا مؤخرا من محافظات الجوف وصنعاء والبيضاء، ويشكلون عبئا كبيرا جديدا على مكتب التربية من أجل استيعابهم ... داعيا المنظمات الدولية والإقليمية ذات العلاقة إلى التدخل الإنساني العاجل لدعم التعليم والإسهام في إيجاد مدارس وفصول بديلة لاستيعاب الأعداد الكبيرة من النازحين وتوفير الأثاث والمقاعد ومستلزمات التعليم .

وقد أشاد الوكيل مفتاح بمستوى التحضيرات الإدارية والتجهيزات الفنية التي قام بها مكتب التربية لبدء العام الدراسي الجديد وفي مقدمتها طباعة وتوفير الكتاب المدرسي.. مؤكدا أن من أهداف ثورة ال26 من سبتمبر تحصين أجيال اليمن ضد الجهل والتخلف، والقضاء على مخلفات الإمامة، وبناء مجتمع متسلح بالعلم السليم .

وشدد الوكيل مفتاح على ضرورة تظافر جهود الجميع لدعم العملية التعليمية باعتبارها جبهة مهمة للبناء ومحاربة الجهل، الذي تسعى مليشيات الانقلاب الحوثي من خلاله إلى استغلال الشباب وقودا لحروبها العبثية السلالية، بعدما دمرت المدارس والبيئة التعليمية في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، وحرفت المناهج وفخختها بالأفكار الطائفية والسلالية والكراهية والموت لكل من يخالفها.

حضر التدشين مدير مكتب التربية بمديرية المدينة محمد مارش ورئيس لجنة التخطيط والمالية بالمجلس المحلي بالمدينة عادل الورافي.