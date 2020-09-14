شاهد بالفيديو .. ملاكم روسي يدخل الحلبة على وقع أغنية لأردوغان

الإثنين 14 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - وكالات

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نشرت صحيفة Yenişafak التركية فيديو للملاكم الروسي من أصل شيشاني أرتور بيتربيف وهو يدخل حلبة المصارعة بموسكو على وقع أغنية عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بموسيقى أردوغان.

الفيديو الذي نشرته الصحيفة يظهر فيه الملاكم بيتربيف وهي يدخل مباراة الملاكمة مرتدياً قميص نادي بشكتاش التركي لكرة القدم مع أغنية عن أردوغان صدرت في الحملة الانتخابية للعدالة والتنمية في الانتخابات الرئاسية عام 2014.

تفاعل على تويتر: الفيديو نال إعجاب الأتراك على مواقع التواصل الاجتماعي والذين راحوا يعبرون عن امتنانهم لاختيار الملاكم الدولي أغنية عن رئيسهم أردوغان وفي اختياره لقميص نادي بيشكتاش التركي.

المغرد التركي Ersangun علق على الفيديو قائلاً: "معجب بنادي بشكتاش وبالرئيس التركي في نفس الوقت، أشكرك كثيراً أرتور".

أما المغرد التركي أمين فقال: "أرتور بدأ الضرب قبل بدء المباراة" في إشارة منه لاختياره أغنية أردوغان.

أما المغردة رؤية فقالت: "أنا فخورة بذلك، أتمنى أن يوفقه الله دائماً".

بطل الملاكمة بيتر بييف: يشار إلى أن بيتر بييف هو بطل أوروبا السابق مرتين، وحاز على لقب بطل العالم للهواة سنـة 2009، وبطل أمريكا الشمالية سنة 2014 ، ويملك الملاكم الشاب سجلاً مميزاً حيث قام بـ 15 منازلة فاز بجميعها عن طريق الضربة القاضية ويطلق عليه اسم "الوحش الشيشاني".

وفي وقت سابق أعلن أرتور بيتر بييف وهو بـطل المجلس العالمي والاتحاد العالمي للملاكمة لوزن خفيف الثقيل رفضه اللعب في مباراة بالصين احتجاجاً على التطهير العرقي الذي تقوم به الصين ضد مسلمي الإيغور والذين يتم احتجاز حوالي مليون منهم حالياً في الحجز الجمـاعي في مقاطعة شينجيانغ (تركستان الشرقية).