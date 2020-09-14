مأرب تدشن العام الدراسي الجديد للمرحلتين الأساسية والثانوية واكثر من 112 ألف طالب وطالبة توجهوا لمدارسهم شاهد بالفيديو .. ملاكم روسي يدخل الحلبة على وقع أغنية لأردوغان كورونا يصيب نواب في دولة خليجية والسلطات تتراجع عن قرار سابق المملكة الهاشمية تعلن موقفها من هجوم الحوثيين على السعودية شابة سعودية تثير غضب نساء المملكة وتشعل تويتر بسبب موقفها من زواج زوجها من امرأة ثانية الاعلان عن دعم امريكي لليمن بمئات ملايين الدولارات ماذا قال المبعوث الاممي بعد رفض هادي لقائه واختتام زيارته للرياض؟ السعودية تجري مباحثات مع اطراف اماراتية وبحرينية ويمنية تقدم ميداني مهم في مأرب وعملية نوعية بالجوف والقتلى بالعشرات موقف حاسم للرئيس هادي ونائبه ورئيس الحكومة وغريفيث يغادر الرياض سريعا
دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية اليوم استمرار ميليشيات الحوثيين استهداف المدنيين في المملكة العربية السعودية الشقيقة وأكدت وقوفها إلى جانب الأشقاء في السعودية في كل ما يتخذونه من خطوات للدفاع عن أمنهم واستقرارها.
كما دان الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله علي الفايز استمرار جماعة الحوثيين بإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة باتجاه مدينة مأرب التي تأوي النازحين المدنيين من مناطق سيطرة الميليشيا ما يزيد من معاناة الشعب اليمني الشقيق.
وشدد الفايز على ضرورة التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار واستجابة الحوثيين لجهود الأمم المتحدة والمبادرات المستهدفة التوصل لحل سياسي وفق المرجعيات المعتمدة لإنهاء الأزمة وتحقيق الأمن والاستقرار وتطلعات الشعب اليمني الشقيق.