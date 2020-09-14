الاعلان عن دعم امريكي لليمن بمئات ملايين الدولارات

الإثنين 14 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أعلنت الوكالة الأمريكية للتنمية، تقديم نحو 607 مليون دولار كمساعدات إنسانية لليمن، خلال العام الجاري 2020م.

وذكرت السفارة الأمريكية لدى اليمن في تغريدة على تويتر، أن الوكالة الأمريكية للتنمية قدمت عبر شركائها المحليين أكثر من 1.2 مليون طن من المساعدات الغذائية منذ العام 2019 وحتى اليوم.

وأكدت السفارة أن الولايات المتحدة قدمت نحو 607 ملايين دولار من المساعدات الإنسانية لليمن خلال 2020.

وأضافت أن شركائها يستجيبون للأضرار التي خلفتها الامطار الغزيرة والفيضانات التي شهدتها اليمن مؤخرا.