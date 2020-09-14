عملية نوعية في الجوف وتحرير منطقة مهمة شمال مأرب والقتلى بالعشرات

الإثنين 14 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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نفذت قوات الجيش عملية نوعية ناجحة على مواقع المليشيا الحوثية المدعومة من إيران، في منطقة دحيضة، شرق المزاريق، بمحافظة الجوف.

وبحسب موقع الجيش "سبتمبر نت" نقلا عن مصادر ميدانية فإن أبطال الجيش من المنطقة السادسة نفذوا هجوماً سريعاً (إغارة ناجحة) على مواقع المليشيا في دحيضة، شرق المزاريق.

وتمكنوا في الهجوم من قتل وإصابة العشرات من المليشيا، وأسر أكثر من عشرة عناصر حوثية، وتدمير وإحراق آليات عسكرية مختلفة للمليشيا، إضافة إلى استعادة أسلحة مختلفة.

إلى ذلك تمكنت قوات الجيش من تحرير منطقة القدة، في جبهة المخدرة شمال غرب مأرب بعد هجوم مباغت على مليشيا الحوثي خلال الساعات الماضية، حيث تكبدت المليشيات خسائر في الأرواح والعتاد، واضطرت تحت ضربات الجيش إلى الاندحار والفرار.

وتأتي المعارك تزامناً مع غارات مكثفة لمقاتلات تحالف دعم الشرعية، والتي شنت عدداً من الغارات على تعزيزات المليشيا في بير المزاريق، مخلفة عدداً من القتلى وتدمير آليات عسكرية مختلفة.

كما أعطبت غارة اخرى لمقاتلات تحالف دعم الشرعية عربة (بي ام بي) في مديرية رحبة، جنوب مأرب.

وتتكبد المليشيا الحوثية الخسائر المتتالية، على طول الجبهات الممتدة من شرق الحزم، مروراً بمفرق الجوف وجبهات صلب ونهم والمخدرة وصولاً إلى شمال البيضاء، والتي يقدم فيها أبطال الجيش المسنودين برجال المقاومة معارك بطولية بإسناد من التحالف العربي، بقيادة المملكة العربية السعودية.