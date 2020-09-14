ملك البحرين يوجه برسالة خطية وعاجلة إلى العاهل السعودي بعد قرار التطبيع والتهديدات الإيرانية الأخيرة..

الإثنين 14 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس-وكالات

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بعث ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، مساء أمس الأحد، برسالة خطية إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن "الرسالة تسلمها الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال استقباله بالرياض سفير مملكة البحرين لدى المملكة الشيخ حمود آل خليفة".

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، إضافة إلى بحث مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ويأتي ذلك بعد يومين من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر تغريدة على حسابه الشخصي على تويتر، عن تطبيع العلاقات بين إسرائيل والبحرين، كما نشر بيانا ثلاثيا مشتركا للولايات المتحدة ومملكة البحرين وإسرائيل يوضح تفاصيل اتفاق السلام.