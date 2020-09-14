صحيفة أمريكية تكشف مخطط إيران للرد على مقتل قاسم سليماني

الإثنين 14 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس-وكالات

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ذكرت تقارير استخبارية أمريكية، أن "الحكومة الإيرانية تدرس اغتيال سفيرة واشنطن في جنوب أفريقيا لانا ماركس، وفقاً لمسؤول حكومي أمريكي مطلع على القضية ومسؤول آخر اطلع على المعلومات الاستخبارية.

ونقلت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، عن مسؤول حكومي مطلع على القضية ومسؤول آخر أطلع على المعلومات أن "النظام الإيراني خطط لمحاولة اغتيال ماركس منذ الربيع"، مضيفة أن "أنباء المؤامرة تأتي في الوقت الذي تواصل إيران البحث عن طرق للرد على قرار الرئيس دونالد ترامب قتل الجنرال الإيراني القوي قاسم سليماني في وقت سابق من هذا العام".

وأضافت: "إذا تم تنفيذ هذا المخطط فقد يؤدي إلى تصعيد التوترات الخطيرة بالفعل بين الولايات المتحدة وإيران بشكل كبير، وخلق ضغط هائل على ترامب للرد، في منتصف موسم انتخابات متوتر".

وتابعت: "قال المسؤولون إن المسؤولين الأمريكيين كانوا على علم بوجود تهديد عام ضد السفيرة لانا ماركس منذ الربيع، لكن المعلومات الاستخبارية حول التهديد الذي تتعرض له السفيرة أصبحت أكثر تحديدا في الأسابيع الأخيرة".

وزادت: "قال المسؤول الحكومي الأمريكي إن السفارة الإيرانية في بريتوريا متورطة في المؤامرة. ومع ذلك، فإن مهاجمة ماركس هي أحد الخيارات العديدة التي يعتقد المسؤولون الأمريكيون أن النظام الإيراني يفكر فيها بالانتقام منذ اغتيال الجنرال قاسم سليماني بضربة أمريكية".

يشار إلى أن قائد "فيلق القدس" الإيراني، الجنرال قاسم سليماني، قتل بغارة أمريكية على مطار بغداد، في الثالث من شهر يناير/كانون الثاني الماضي، برفقة نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي السابق، أبو مهدي المهندس.