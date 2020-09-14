مسؤول بارز في الحكومة اليمنية:يطلق تصريحات نارية وقوية و يدعوا قوات الإنتقالي لانسحاب سريع وعاجل من عدن وسقطرى

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طالبت الحكومة اليمنية، بضرورة انسحاب قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتيا، بـ"أسرع وقت" من محافظتي عدن وسقطرى.
جاء ذلك في تصريحات لوزير الخارجية محمد الحضرمي، خلال لقائه المبعوث الأممي مارتن غريفيث، بالعاصمة السعودية الرياض.
وأوضح الحضرمي أن "الحكومة تعاطت بإيجابية ونفذت ما عليها من بنود في آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض".
وأشار إلى "تعيين الحكومة لمحافظ ومدير للأمن في العاصمة المؤقتة عدن، وتسمية رئيس الحكومة الجديدة، والبدء في المشاورات الخاصة بتشكيلها".
وشدد الحضرمي على "ضرورة أن يلتزم المجلس الانتقالي الجنوبي بسحب القوات والوحدات العسكرية من عدن، وإعادة تطبيع الأوضاع في محافظة أرخبيل سقطرى، وإنهاء التمرد العسكري هناك في أسرع وقت".
من جانبه، أكد المبعوث الأممي، التزام الأمم المتحدة بالشرعية الدولية والقرارات الأممية ذات الصلة من أجل إنهاء الأزمة اليمنية وتحقيق سلام شامل ومستدام.