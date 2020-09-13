عاجل: السعودية تعلن موعد فتح جميع منافذها امام المسافرين وتحدد المسموح لهم بدخول ومغادرة المملكة انهيار مخيف للريال الإيراني بعد تراجعه لمستوى قياسي من غرائب وعجائب مونديال قطر مسؤول يمني: الامارات دولة احتلال ويجب مقاومتها حتى خروج آخر جندي إحالة مذيعة عربية شهيرة للتحقيق رونالدو يطالب يوفنتوس بالتعاقد مع نجم ريال مدريد الحكومة ”الشرعية“ تبلغ الأمم المتحدة ”موقفاً حازماً وشجاعاً“ بشأن ”اتفاق ستوكهولم“ الكنز المدفون يكشف أسرار عهد صدام حسين ,, 48 طنا داخل سرداب يوثق أسرارا حبيسة ومعلومات مخفية تفاصيل محادثات ”سعودية ـ إماراتية“ بشأن اليمن والعمليات العسكرية والجيش الوطني لماذا يخشى ابن زايد من الظهور الإعلامي ويتوارى عن الأنظار؟
تراجع الريال الإيراني إلى مستوى منخفض جديد في ظل معاناة الاقتصاد نتيجة وباء كورونا والعقوبات الأميركية.
وذكر موقع بونباست دوت كوم لأسعار صرف العملات الأجنبية أن الدولار بيع بما يصل إلى 263500 ريال في السوق غير الرسمية مقابل 257 ألفا الجمعة.
وقالت صحيفة دنيا الاقتصاد اليومية على موقعها الالكتروني إن الدولار سجل 260800 ريال إيراني مرتفعا 5100 ريال عن سعر الجمعة.
وخسرت العملة زهاء 49 بالمئة من قيمتها في 2020 بعدما ساهم تراجع أسعار النفط في الأزمة الاقتصادية بإيران التي سجلت أيضا أكبر عدد للوفيات بفيروس كورونا في الشرق الأوسط.