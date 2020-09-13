انهيار مخيف للريال الإيراني بعد تراجعه لمستوى قياسي

الأحد 13 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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تراجع الريال الإيراني إلى مستوى منخفض جديد في ظل معاناة الاقتصاد نتيجة وباء كورونا والعقوبات الأميركية.

وذكر موقع بونباست دوت كوم لأسعار صرف العملات الأجنبية أن الدولار بيع بما يصل إلى 263500 ريال في السوق غير الرسمية مقابل 257 ألفا الجمعة.

وقالت صحيفة دنيا الاقتصاد اليومية على موقعها الالكتروني إن الدولار سجل 260800 ريال إيراني مرتفعا 5100 ريال عن سعر الجمعة.

وخسرت العملة زهاء 49 بالمئة من قيمتها في 2020 بعدما ساهم تراجع أسعار النفط في الأزمة الاقتصادية بإيران التي سجلت أيضا أكبر عدد للوفيات بفيروس كورونا في الشرق الأوسط.