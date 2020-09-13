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رونالدو يطالب يوفنتوس بالتعاقد مع نجم ريال مدريد

الأحد 13 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات
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يمكن لمارسيلو الرحيل هذا الصيف، خاصة بعدما أصبح خيارا ثانيا في مركز الظهير الأيسر- أرشيف

ذكرت تقارير صحفية أن النجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، يطالب إدارة "السيدة العجوز" بالتعاقد مع زميله السابق في نادي ريال مدريد.

ووفق شبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، فإن رونالدو يضغط على مسوؤلي يوفنتوس من أجل التعاقد مع ظهير الفريق الملكي، مارسيلو، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وذكر المصدر ذاته أن رونالدو يرغب باللعب من جديد إلى جوار صديقه، وسيبذل مدربه أندريا بيرلو كل ما في وسعه لتحقيق رغبة مهاجمه النجم.

ولا ينوي ريال مدريد إبرام أي صفقات هذا الصيف، وسيعتمد فقط على جمع الأموال من بيع اللاعبين، مع إعادة بعض المعارين.

ويمكن لمارسيلو الرحيل هذا الصيف، خاصة بعدما أصبح خيارا ثانيا في مركز الظهير الأيسر للفرنسي فيرلاند ميندي.

 
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