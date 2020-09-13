الحكومة ”الشرعية“ تبلغ الأمم المتحدة ”موقفاً حازماً وشجاعاً“ بشأن ”اتفاق ستوكهولم“

الأحد 13 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أعلنت الحكومة اليمنية، الأحد 13 سبتمبر/أيلول، إنها لا يمكن أن تستمر في الالتزام بتعهداتها في اتفاق الحديدة إذا استمر الحوثيون في إفشال عمل البعثة الأممية والتهرب من التزاماتها تجاه الاتفاق واستغلاله للتحشيد لحروبهم العبثية في مأرب والجوف.

جاء ذلك على لسان، وزير الخارجية محمد الحضرمي، خلال لقائه المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، الذي بحث معه عدداً من الملفات والقضايا المتصلة بعملية السلام والجهود الأممية بهذا الشأن.

وعبر الوزير الحضرمي عن إدانته لاستمرار التصعيد العسكري لمليشيا الحوثي على محافظتي مأرب والجوف واستهدافها المناطق الأهلة بالسكان بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة. بحسب وكالة سبأ.

وأشار الحضرمي إلى أن مليشيا الحوثي تستغل اتفاق الحديدة للزج بالأطفال والمغرر بهم إلى المحرقة في جبهات مأرب والجوف دون الاكتراث للخسائر البشرية الكبيرة من اليمنيين.

وأوضح وزير الخارجية أن اتفاق الحديدة أصبح غير مجد وأن استغلال الحوثيين له بات أمرا مرفوضا ولن يستمر، مطالبا مجلس الأمن الاضطلاع بمسؤولياته وادانة التصعيد والانتهاكات الحوثية المستمرة.

ولفت إلى أن محافظة مأرب تحتضن أكثر من ثلاثة ملايين مواطن جلهم من النازحين والمهجرين بسبب حروب الحوثي العبثية على اليمن واليمنيين..مؤكداً أن الاعتداء على محافظة مأرب بهذه الطريقة أمر مدان أخلاقيا وقانونياً ويحب أن يتم إيقافه فورا.

وشدد وزير الخارجية، على ضرورة الإسراع في معالجة قضية خزان النفط "صافر" وعدم السماح باستمرار تلاعب مليشيا الحوثي بهذا الملف البيئي والإنساني وتسيسه وتعريض منطقة السواحل اليمنية والبحر الأحمر والبحار المجاورة لخطر وكارثة بيئية لا يحمد عقباها.

وأكد على أهمية استمرار الضغط على مليشيا الحوثي من قبل مجلس الأمن للسماح للفريق الفني الاممي بالوصول إلى الخزان والقيام بمهامه من تقييم الأضرار وتفريغ حمولته والتخلص منه قبل فوات الأوان.

وقال "إن البعثة الاممية لدعم اتفاق الحديدة لا تزال عاجزة عن تحقيق ولايتها وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2452 بسبب تقييد حركتها من قبل مليشيا الحوثي وعدم توفر الظروف الملائمة للقيام بمهامها".

وطالب وزير الخارجية بالتحقيق الشفاف في استهداف الحوثيين للشهيد العقيد محمد الصليحي أثناء قيامه بمهامه ضمن البعثة الاممية في الحديدة والإعلان عن نتائج التحقيق وتأمين تحركات البعثة وتمكينها من عملها ما لم فان استمرارها لن يفضي إلى شيء.

كما عبر عن إدانته قيام مليشيا الحوثي بإغلاق مطار صنعاء أمام رحلات الامم المتحدة والرحلات الاغاثية والإنسانية، معتبرا ذلك محاولة يائسة لتغطية سرقتها لأكثر من خمسين مليار ريال يمني من الحساب الخاص في فرع البنك المركزي في الحديدة من عائدات الضرائب على المشتقات النفطية و التي كانت مخصصة لدفع رواتب الموظفين في القطاع المدني بحسب الاتفاق مع مكتب المبعوث الاممي.



وفيما يتصل باتفاق الرياض، أوضح وزير الخارجية، ان الحكومة تعاطت بإيجابية ونفذت ما عليها من بنود في آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض من تعيين لمحافظ ومدير للأمن في العاصمة المؤقتة عدن وتسمية رئيس الحكومة الجديدة والبدء في المشاورات الخاصة بتشكيلها.

وشدد على ضرورة أن يلتزم المجلس الانتقالي الجنوبي بسحب القوات والوحدات العسكرية من عدن وإعادة تطبيع الأوضاع في محافظة أرخبيل سقطرى وإنهاء التمرد العسكري هناك في أسرع وقت.



من جانبه أكد المبعوث الأممي، التزام الأمم المتحدة والشرعية الدولية والقرارات الأممية ذات الصلة من اجل إنهاء الأزمة اليمنية وتحقيق سلام شامل ومستدام، متطلعا إلى التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار ضمن مقترح الإعلان المشترك في أقرب وقت ممكن.

وجدد حرص الأمم المتحدة على التوصل الى حل لقضية الخزان العائم "صافر" لتفادي حدوث كارثة في البحر الأحمر تؤثر على اليمن والمنطقة.