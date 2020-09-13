تفاصيل محادثات ”سعودية ـ إماراتية“ بشأن اليمن والعمليات العسكرية والجيش الوطني

الأحد 13 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

عدد القراءات 1432

أجرت المملكة العربية السعودية، مساء السبت 12 سبتمبر/أيلول، محادثات عسكرية مع الإمارات العربية المتحدة حول العمليات العسكرية في اليمن وجهود دعم الجيش الوطني.

وقالت وكالة "واس" السعودية، إن نائب رئيس هيئة الأركان العامة السعودي قائد القوات المشتركة المكلف الفريق الركن مطلق بن سالم الأزيمع ألتقى بمقر قيادة القوات المشتركة أمس (السبت)، نائب القائد المشترك لعمليات رياح الغرب قائد القوات البرية الإماراتية اللواء الركن صالح بن محمد العامري.

والسعودية والإمارات حليفتان في حرب اليمن ويتشاركان قيادة التحالف العربي ومسؤولتان عن مختلف الأوضاع الناشئة في البلاد منذ مارس 2015 مع الحوثيين وإيران.

وجاء هذا الإجتماع لافتا بالنسبة لدولتين من المفترض أن تحالفا يربطهما ومسؤولتان عن مختلف الأعمال العسكرية في اليمن.

ومعلوم أن الإمارات قامت بتدريب قرابة 200 الف فرد ينتمون لمليشيات لا تخضع للحكومة الشرعية وتستحوذ على موانئ ومطارات ومنشآت نفطية وغازية منذ خروج مليشيا الحوثي من المحافظات الجنوبية والسواحل الغربية للبلاد.

ومؤخرا أكدت تقارير صحفية دولية عن قيام الإمارات بإنشاء معسكرات وقواعد استخباراتية مع إسرائيل في جزيرة سقطرى وجلبت ضباطا صهاينة بعد سيطرتها على الجزيرة في 19 يونيو الماضي بتواطؤ سعودي.

ووفقا لوكالة "واس"، فقد جرى خلال اللقاء "استعراض سير العمليات العسكرية بدعم الجيش الوطني اليمني والجهود المشتركة والمبذولة في العمليات الجارية لقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن".

وجاء اللقاء "في إطار التنسيقات المستمرة مع قيادة القوات المشتركة للتحالف، في ظل دعم القيادة المشتركة للتحالف لتحقيق الأهداف والتطلعات المنشودة بدعم الحكومة اليمنية الشرعية".

وفي 31 أغسطس الماضي، كلف العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز الفريق الركن مطلق بن سالم بن مطلق الأزيمع نائب رئيس هيئة الأركان العامة القيام بعمل قائد القوات المشتركة، بعد إقالة القائد السابق الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز، وإحالته إلى التقاعد والتحقيق على خلفية قضايا فساد.

وتقود السعودية منذ مارس 2015 تحالفاً عربياً عسكرياً في اليمن دعماً للحكومة المعترف بها دولياً في حربها ضد جماعة الحوثيين، التي تسيطر على العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات شمالي البلاد منذ سبتمبر 2014.