نادي دولي يخطط لخطف محمد صلاح من ليفربول

الأحد 13 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات

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حقق الدولي المصري محمد صلاح بداية رائعة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد ثلاثية ضد ليدز يونايتد، لكن ليفربول يواجه معركة للاحتفاظ به مع رغبة برشلونة الإسبانية في ضمه إلى صفوفه.

وجعل الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لبرشلونة، هدفًا رئيسيًا للانضمام لصفوف الفريق الكتالوني هذا الصيف.

ووفقًا لما ذكره زميل كومان المقرب، ووكيل كرة القدم شجاك سوارت، فإن الهولندي يريد محمد صلاح وليس ساديو ماني في برشلونة.

وأضاف إن "صلاح يريد الرحيل عن ليفربول"، وتابع قائلاً لموقع (voetbalzone.nl): "أعرف أن كومان يريده، وأعلم أن صلاح يرغب في الرحيل".

لكنه عند الضغط عليه للكشف عن مصدر معلوماته قال: "لا أستطيع. لن أخوض في أي تفاصيل أخرى، لكن صدقني فقط أنني أعرف".

وسيكون ذلك بمثابة ضربة كبيرة لآمال ليفربول في الاحتفاظ باللقب هذا الموسم.