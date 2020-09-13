نادي دولي يخطط لخطف محمد صلاح من ليفربول الكشف عن ”اتفاق“ بين الحكومة ”الشرعية“ والسعودية يخص سقطرى التحالف يكثف غاراته على العاصمة صنعاء وإعلام الحوثي يكشف المواقع المستهدفة وريثة عرش الملكي في الحجر الصحي ”WFP“ و ”CSSW“ يحاربان سوء تغذية الأطفال والنساء.. أكثر من نصف مليون مستفيد في 21 مديرية توجيهات ملكية بخصوص 15 قصرا بينهم 6 من القصور الملكية أخطر ما كشفتها بحوث الطب عن فيروس كورونا وعلاقته بالدماغ الحرس الثوري الإيراني يهدد ملك عربي شهير بالانتقام الشديد النيابة الكويتية تطلب فواتير بنحو 100 مليون دولار لمشاهير بينهم فنانات وناشطات شاهد مقطعا لفيديو نشره أردوغان يوثق تصريحا اطلقه قبل 20 عاما ردا على ماكرون
أعلنت جماعة الحوثي الانقلابية، أن طيران التحالف العربي شن الأحد 13 سبتمبر/أيلول، 11 غارة جوية على العاصمة صنعاء، الواقعة تحت سيطرة الجماعة منذ 6 سنوات.
وبحسل وكالة الأنباء "سبأ" بنسختها الحوثية، فإن طيران التحالف شن 5 غارات في محيط مطار صنعاء الدولي، و3 غارات على حي العروق بمديرية بني الحارث، شمالي صنعاء".
وذكرت الوكالة أن الطيران ذاته شن 3 غارات على حي النهضة في مديرية الثورة، بالقرب من وسط العاصمة.
وتأتي غارات التحالف في ظل تكثيف الحوثيين من هجماتهم على مناطق سعودية بطائرات مسيرة وصواريخ باليسيتة خلال الأيام الماضية.
ومنذ 6 أعوام، يشهد اليمن حربا عنيفة بين القوات الحكومية ومسلحي جماعة الحوثي، أدت إلى إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، حيث بات 80 بالمئة من السكان بحاجة إلى مساعدات، ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة.
وأدى الصراع المستمر إلى مقتل 112 ألفا، بينهم 12 ألف مدني، وفق تقديرات الأمم المتحدة.