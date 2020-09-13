التحالف يكثف غاراته على العاصمة صنعاء وإعلام الحوثي يكشف المواقع المستهدفة

الأحد 13 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أعلنت جماعة الحوثي الانقلابية، أن طيران التحالف العربي شن الأحد 13 سبتمبر/أيلول، 11 غارة جوية على العاصمة صنعاء، الواقعة تحت سيطرة الجماعة منذ 6 سنوات.

وبحسل وكالة الأنباء "سبأ" بنسختها الحوثية، فإن طيران التحالف شن 5 غارات في محيط مطار صنعاء الدولي، و3 غارات على حي العروق بمديرية بني الحارث، شمالي صنعاء".

وذكرت الوكالة أن الطيران ذاته شن 3 غارات على حي النهضة في مديرية الثورة، بالقرب من وسط العاصمة.

وتأتي غارات التحالف في ظل تكثيف الحوثيين من هجماتهم على مناطق سعودية بطائرات مسيرة وصواريخ باليسيتة خلال الأيام الماضية.

ومنذ 6 أعوام، يشهد اليمن حربا عنيفة بين القوات الحكومية ومسلحي جماعة الحوثي، أدت إلى إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، حيث بات 80 بالمئة من السكان بحاجة إلى مساعدات، ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة.

وأدى الصراع المستمر إلى مقتل 112 ألفا، بينهم 12 ألف مدني، وفق تقديرات الأمم المتحدة.