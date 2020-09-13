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وريثة عرش الملكي في الحجر الصحي

الأحد 13 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات
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قال البلاط الملكي بإسبانيا يوم السبت إن الأميرة ليونور وريثة العرش، أخضعت للحجر الصحي بعد أن أكدت الفحوص وجود إصابة بفيروس كورونا في مدرستها.

وستخضع الأميرة البالغة من العمر 14 عاما لاختبار فيروس كورونا هي وزملاء فصلها بمدرسة "سانتا ماريا دو لوس روساليس" في مدريد.

وقال متحدث باسم البلاط الملكي إن والدها الملك فيليبي ووالدتها الملكة لتيتثيا سيواصلان أداء مهامهما الملكية في الوقت الراهن الذي تكافح فيه إسبانيا لاحتواء ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وكان ثمانية ملايين طفل إسباني قد عادوا لفصولهم الدراسية الأسبوع الماضي، لكن بعض المدارس أغلقت أبوابها أو بعض فصولها بعدما أظهرت الاختبارات إصابات بـ"كوفيد-19" بين التلاميذ.

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