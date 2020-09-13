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شاهد مقطعا لفيديو نشره أردوغان يوثق تصريحا اطلقه قبل 20 عاما ردا على ماكرون

الأحد 13 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - وكالات
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نشر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عبر تويتر، مقطع فيديو لتصريح أطلقه قبل عشرين عاما، في إطار التراشق بينه وبين نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ودول أوروبية أخرى.

ويظهر الرئيس أردوغان في المقطع في مكان عام، وهو يصرح لإعلاميين أمامه بشكل ساخر، قائلا: "جهزتم مائدة الذئاب كي تلتهمونا، لكن لا تؤاخذونا نحن كبار عليكم، لن تستطيعوا التهامنا".

ولم يشر أردوغان إلى من يقصدهم بكلامه، لكنه كان قد وجه تصريحات مشابهة خاطب فيها نظيره الفرنسي.

وكان ماكرون قد ترأس الخميس قمة دول جنوب الاتحاد الأوربي في جزيرة كورسيكا الفرنسية، لمناقشة استراتيجية التعامل مع تركيا بشأن ملف شرق المتوسط.

وشارك في القمة رؤساء وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي، وإسبانيا بيدرو سانشيز، واليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، والبرتغال أنطونيو كوستا، ومالطا روبرت أبيلا، والرئيس القبرصي نيكوس انستاسياديس.

وخلال القمة، حث ماكرون أوربا على إظهار موقف موحد وحازم تجاه السلوك "غير المقبول" لتركيا في شرق المتوسط، وقال إن تركيا لم تعد شريكة في شرق المتوسط، في المقابل ردت وزارة الخارجية التركية على تصريحات ماكرون، واصفة إياها بالوقحة، وبأنها تنم عن "فكر استعماري قديم".

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