ناطق الجيش يكشف تفاصيل الهجمات التي تعرضت لها مأرب أمس ويعلن وقوع اصابات بعضها خطيرة

الأحد 13 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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قال الناطق الرسمي للقوات المسلحة العميد الركن عبده مجلي، إن الدفاعات الأرضية لقوات الجيش الوطني اعترضت ودمّرت طائرتين مسيرتين متفجرتين أطلقتهما ميليشيا الحوثي، مساء السبت، باتجاه الأحياء السكنية في مدينة مارب المكتظّة بالسكان والنازحين.

وأضاف العميد مجلي، في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، أن ذلك تزامن مع إطلاق المليشيات الحوثية الإرهابية لصاروخ باليستي استهدف الأعيان المدنية بمدينة مارب، وأسفر عن إصابة 7 أشخاص بعضهم جراحاتهم خطيرة.

واكد مجلي دأب المليشيات على استهداف المدنيين والأعيان المدنية بأسلوب إرهابي ممنهج يخالف تعاليم الدين الإسلامي ويتحدى القانون الدولي الانساني وقواعده العرفية.

وأكد الناطق الرسمي للقوات المسلحة أن هذه جرائم حرب لن تمر دون عقاب ولن تسقط بالتقادم، داعياً الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لإدانة هذه الجرائم والانتهاكات التي تقوم بها المليشيات الحوثية الإرهابية، والقيام بمسؤولياتها في حماية المدنيين.