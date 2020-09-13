ناطق الجيش يكشف تفاصيل الهجمات التي تعرضت لها مأرب أمس ويعلن وقوع اصابات بعضها خطيرة محكمة أمريكية تأمر باستدعاء 24 مسؤولا سعوديا بينهم امير شهير ورفع بداية قوية لمحمد صلاح في الدوري الانجليزي تدشين حزمة مشاريع سعودية في عدن والمحافظ يتطلع لمشاريع أكبر وزير يمني يفضح الامارات في سقطرى ويكشف عن انتهاك كبير لسيادة البلد أبرز ما جاء في كلمة اليدومي و 4 أحزاب تهنئ حزب الإصلاح مستشار في الرئاسة يتحدث مع غريفيث حول هجوم الحوثي على مأرب المبعوث الاممي يزور الرياض لهذه المهمة والكشف عن لقاء يجمع الشرعية بالحوثيين زلة لسان لـمستشار بن زايد تكشف السبب الحقيقي لهرولة دول الخليج إلى إسرائيل أول اتفاقية من نوعها بين الإمارات وإسرائيل بعد اتفاقية التطبيع
قال الناطق الرسمي للقوات المسلحة العميد الركن عبده مجلي، إن الدفاعات الأرضية لقوات الجيش الوطني اعترضت ودمّرت طائرتين مسيرتين متفجرتين أطلقتهما ميليشيا الحوثي، مساء السبت، باتجاه الأحياء السكنية في مدينة مارب المكتظّة بالسكان والنازحين.
وأضاف العميد مجلي، في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، أن ذلك تزامن مع إطلاق المليشيات الحوثية الإرهابية لصاروخ باليستي استهدف الأعيان المدنية بمدينة مارب، وأسفر عن إصابة 7 أشخاص بعضهم جراحاتهم خطيرة.
واكد مجلي دأب المليشيات على استهداف المدنيين والأعيان المدنية بأسلوب إرهابي ممنهج يخالف تعاليم الدين الإسلامي ويتحدى القانون الدولي الانساني وقواعده العرفية.
وأكد الناطق الرسمي للقوات المسلحة أن هذه جرائم حرب لن تمر دون عقاب ولن تسقط بالتقادم، داعياً الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لإدانة هذه الجرائم والانتهاكات التي تقوم بها المليشيات الحوثية الإرهابية، والقيام بمسؤولياتها في حماية المدنيين.