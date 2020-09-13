بداية قوية لمحمد صلاح في الدوري الانجليزي

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قاد المصري محمد صلاح ،السبت، فريقه ليفربول إلى فوز مثير وصعب على ليدز يونايتد الوافد إلى دوري الأضواء للمرة الاولى منذ 16 عاما بنتيجة 4-3 على ملعب أنفيلد، في مستهل حملة الدفاع عن لقبه في المرحلة الأولى من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.
وسجل صلاح هدفين. (د، 33 و88 من ركلة جزاء).
وقال صلاح "إنها بداية جيدة لنا، إنهم فريق صعب، يضغطون عاليا ويلعبون بكثافة، قدمنا مباراة جيدة، لم يكن يجب أن نستقبل ثلاثة أهداف، ولكن هذا ما حصل، علينا أن نقوم بردة فعل وقمنا بعمل جيد".