بداية قوية لمحمد صلاح في الدوري الانجليزي

الأحد 13 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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قاد المصري محمد صلاح ،السبت، فريقه ليفربول إلى فوز مثير وصعب على ليدز يونايتد الوافد إلى دوري الأضواء للمرة الاولى منذ 16 عاما بنتيجة 4-3 على ملعب أنفيلد، في مستهل حملة الدفاع عن لقبه في المرحلة الأولى من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل صلاح هدفين. (د، 33 و88 من ركلة جزاء).

وقال صلاح "إنها بداية جيدة لنا، إنهم فريق صعب، يضغطون عاليا ويلعبون بكثافة، قدمنا مباراة جيدة، لم يكن يجب أن نستقبل ثلاثة أهداف، ولكن هذا ما حصل، علينا أن نقوم بردة فعل وقمنا بعمل جيد".