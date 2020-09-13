عاجل: وزير يمني يفضح الامارات في سقطرى ويكشف عن انتهاك كبير لسيادة البلد

الأحد 13 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-تغطية خاصة

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كشف وزير في الحكومة اليمنية ،اليوم الاحد، عن تحركات واعمال خطيرة تقوم بها الامارات في جزيرة سقطرى اليمنية.

وقال وزير الثروة السمكية فهد كفاين ان الإمارات أدخلت أخيرا إلى جزيرة سقطرى معدات اتصال متقدمة ومعدات أخرى.

كما اكد كفاين في تصريحات -رصدها مأرب برس قبل قليل-ان أجانب من جنسيات مختلفة دخلوا إلى سقطرى في أغسطس الماضي دون تأشيرات،في انتهاك صارخ لسيادة البلد.

وانتقد الوزير كفاين تعليق العمل بالتأشيرات والإجراءات بالمطارات للقادمين إلى سقطرى، وقال انه غير مقبول.

وذكر وزير الثروة السمكية ان الحكومة تتطلع إلى تعزيز العمل مع السعودية لضبط المنافذ في أرخبيل سقطرى.

ومنذ سيطرة مليشيات الانتقالي ، استباحت الامارات جزيزة سقطرى، بل ان تقارير اعلامية تحدثت عن تواجد اسرائيلي في الجزيرة بدعم الامارات لاقامة مقار استخباراتية.