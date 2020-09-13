عاجل: وزير يمني يفضح الامارات في سقطرى ويكشف عن انتهاك كبير لسيادة البلد أبرز ما جاء في كلمة اليدومي و 4 أحزاب تهنئ حزب الإصلاح مستشار في الرئاسة يتحدث مع غريفيث حول هجوم الحوثي على مأرب المبعوث الاممي يزور الرياض لهذه المهمة والكشف عن لقاء يجمع الشرعية بالحوثيين زلة لسان لـمستشار بن زايد تكشف السبب الحقيقي لهرولة دول الخليج إلى إسرائيل أول اتفاقية من نوعها بين الإمارات وإسرائيل بعد اتفاقية التطبيع ثالث دولة خليجية ترحب باتفاق التطبيع بين البحرين وإسرائيل مفاوضات سرية وإغراءات خيالية ...ماذا رفض عباس وكيف حاولت الإمارات إقناعة التحالف العربي يعلن تدمير 4 طائرات مسيرة للمليشيات الحوثية قبل انطلاقها من قاعدة الديلمي إردوغان يهاجم ماكرون وتصاعد حدة المواجهات الإعلامية بين البلدين
كشف وزير في الحكومة اليمنية ،اليوم الاحد، عن تحركات واعمال خطيرة تقوم بها الامارات في جزيرة سقطرى اليمنية.
وقال وزير الثروة السمكية فهد كفاين ان الإمارات أدخلت أخيرا إلى جزيرة سقطرى معدات اتصال متقدمة ومعدات أخرى.
كما اكد كفاين في تصريحات -رصدها مأرب برس قبل قليل-ان أجانب من جنسيات مختلفة دخلوا إلى سقطرى في أغسطس الماضي دون تأشيرات،في انتهاك صارخ لسيادة البلد.
وانتقد الوزير كفاين تعليق العمل بالتأشيرات والإجراءات بالمطارات للقادمين إلى سقطرى، وقال انه غير مقبول.
وذكر وزير الثروة السمكية ان الحكومة تتطلع إلى تعزيز العمل مع السعودية لضبط المنافذ في أرخبيل سقطرى.
ومنذ سيطرة مليشيات الانتقالي ، استباحت الامارات جزيزة سقطرى، بل ان تقارير اعلامية تحدثت عن تواجد اسرائيلي في الجزيرة بدعم الامارات لاقامة مقار استخباراتية.