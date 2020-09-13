أبرز ما جاء في كلمة اليدومي و 4 أحزاب تهنئ حزب الإصلاح

الأحد 13 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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وجه رئيس الهيئة العليا للإصلاح محمد اليدومي كلمة ألقاها عبدالرزاق الهجري عضو الهيئة العليا للحزب ورئيس الكتلة البرلمانية للإصلاح،بمناسبة الذكرى الثلاثين لتأسيس التجمع اليمني للإصلاح.

وأكدت كلمة رئيس الحزب أن الذكرى الثلاثين لتأسيس الإصلاح تأتي وقد أنجز الحزب تجربة ثرية ومليئة بالعطاء والتضحية والنضال والنشاط المجتمعي والسياسي على كافة الأصعدة، مشيرا إلى أن الإصلاح الذي نشأ مع ميلاد اليمن الموحد والحديث، يمن التعددية السياسية والحزبية، يؤمن بطريق السياسة وخاض كل جولاتها منذ اللحظة الأولى لميلاده.

وذكر اليدومي أن التجمع اليمني للإصلاح كان فاعلاً جسورا وحارساً أميناً لقيم الشعب وثوابتِه وجمهوريته ومبادئه الوطنية باذلًا لأجل ذلك من جهوده وأرواحِ رجالاتِه دون منٍّ أو كللٍ أو تردد.

وأشاد رئيس الإصلاح بأدوار كافة قيادات وكوادر الحزب التي كان لها البصمات والجهود الكبيرة في تأسيس التجمع اليمني للإصلاح وقيادة سفينته طيلة العقود الثلاثة الماضية، وفي مقدمتهم رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر رحمه الله، وكذلك إخوانه الأبرار الراحلين من أعضاء الهيئة العليا وغيرهم من القيادات الوطنية والسياسية والاجتماعية، ورؤساء وأعضاء قيادات المحافظات والمديريات وقادة العمل الإصلاحي في المكاتب والفروع والوحدات التنظيمية المختلفة.

وقال اليدومي "إن أبناء الإصلاح اليوم على عهد من سبقوهم، يتسابقون إلى نصرة اليمن والتضحية لأجلها وحراسة جمهورية الشعب ودولة المواطن، مؤكدا أن الإصلاح سيظل كبيراً بحجم أحلام أعضائه ومحبيه وجماهيره والمراهنين عليه وبحجم اليمن الكبير".

وحيا رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح صمود كل المواطنين في المناطق الواقعة تحت قبضة فلول الإمامة ، مؤكدا أن الحزب وقيادته تعايش معاناتهم وتقدر صبرهم وصمودهم في الحفاظ على هويتهم وهوية البلاد وحمايتها من الذوبان وسط القبح الإمامي المتغطرس والمتشبع بالتخلف والعنصرية والتعصب الأعمى.

وأكد محمد اليدومي أن الذكرى الثلاثين للإصلاح تحل والحزب بكوادره وجهوده وإمكاناته منحازٌ إلى خيار شعبه الذي تعرض لأخطر تهديد في مسيرته الجمهورية، مشيرا إلى أن اليمنيين اليوم يناضلون ضد الإمامة الكهنوتية ذاتها التي خرجوا ضدها في سبتمبر قبل ثمانية وخمسين عاما ويخوضون المعركة ضد نسختها الحوثية الجديدة التي ستكون الظافرة والأخيرة بإذن الله.

ودعا رئيس الهيئة العليا للإصلاح كافة الفرقاء السياسيين الى تجاوز عقد ومخلفات الصراعات السياسية الماضوية بكل صورها المناطقية والحزبية والمذهبية، مشددا على الحاجة إلى التقارب بين كل أبناء الوطن.

كما دعا إلى استنفار الجهود لحسم معركة استعادة سلطة الدولة ومنطق السياسة، مؤكدا أنه لا يجوز إبقاء المجتمع اليمني تحت سيطرة عصابة تصادر حريته وتمنع عنه أبسط حقوقه السياسية والإنسانية.

وشكر رئيس الهيئة العليا للإصلاح التحالف العربي بقيادة الأشقاء في المملكة العربية السعودية على ما قدمه من أجل استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، داعيا المجتمع الدولي للقيام بدوره في كبح مليشيا الحوثي الإرهابية المتمردة على الدولة وفقاً للقرارات الأممية وبالأخص القرار الفين ومائتين وستة عشر.

وطالب رئيس الهيئة العليا للإصلاح في كلمته سلطات الدولة بضرورة القيام بمهامها في مكافحة الفساد وإصلاح الاختلالات في الجهاز الإداري للدولة، مؤكدا أن الدولة وحدها هي صاحبة الحق الحصري في حيازة واستخدام السلاح، ولا يحق لأي جهة كانت منافستها أو انتزاع جزء من صلاحيتها هذه، كما دعا إلى وضع حد لتدهور سعر صرف الريال اليمني وتفعيل دور البنك المركزي وعمل حلول للتلاعب في العملة القديمة والجديدة والفارق المستقطع من قبل المليشيا أثناء نقل العملة وتحويلها، مشددا على ايقاف الكارثة التي يتسبب بها بقاء التحكم المركزي للاتصالات والإنترنت لدى مليشيا الحوثي.

وطالبت كلمة الإصلاح في ذكرى ميلاده الثلاثين بضرورة تطبيق بنود اتفاق الرياض وفقاً لآلية التسريع والبرنامج الزمني المقر، مؤكدا أن كل يوم يمضي دون احراز تقدم على هذا الصعيد يعني مزيداً من الإضعاف للدولة اليمنية وتعطيلاً لدورها المفترض في مواجهة الانقلاب الحوثي.

كما جدد الإصلاح التأكيد على رفضه لكل أشكال الإرهاب الذي تمارسه كل الجماعات المتطرفة الخارجة عن القانون ، موكدا موقفه الداعم لكل الجهود الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة هذه الآفة الخطرة على حياة المجتمعات والسلم الدولي.

*برقيات تهاني

بعثت قيادة المؤتمر الشعبي العام (المؤتمر الداعم للشرعية) برقية تهنئة إلى التجمع اليمني للإصلاح وذلك بمناسبة الذكرى الثلاثين لتأسيس الحزب.

وأشادت قيادة المؤتمر الشعبي العام بالإسهامات الوطنية لحزب التجمع اليمني للإصلاح ومناصرته للقضايا الوطنية وترسيخ الديمقراطية التي قامت عليها الجمهورية ونصت عليها أهداف ثورتي سبتمبر وأكتوبر المجيدتين.

كما أشاد المؤتمر بموقف الحزب الرافض للانقلاب على الشرعية الدستورية، مثمناً التضحيات التي يقدمها منتسبو التجمع اليمني للإصلاح لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.

وأكدت قيادة المؤتمر على أهمية وحدة الصف والعمل الوطني المشترك لتحقيق السلام في اليمن وإنهاء الحرب استنادا الى المرجعيات المتمثلة في المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني الشامل والقرار ت الدولية وخاصة القرار 2216 .

وعبرن عن أحر تهانيها لقيادة ومنتسبي وكوادر حزب التجمع اليمني للإصلاح بهذه المناسبة، آملة أن يتحقق الأمن والاستقرار للشعب اليمني من خلال إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة، مؤكداً أن هذا لن يتحقق الا بمشاركة كافة القوى والأحزاب الوطنية الرافضة للانقلاب والمشروع الايراني الداعم له.

من جانبه بعث سكرتير أول منظمة الحزب الاشتراكي في تعز "باسم الحاج"، برقية تهنئة إلى قيادة وقواعد حزب التجمع اليمني للإصلاح في محافظة تعز وذلك بمناسبة الذكرى الـ30 لتأسيس الحزب.

كما بعث حزب العدالة والبناء في تعز برقية تهنئة إلى قيادة وقواعد حزب الإصلاح بالمحافظة بمناسبة ذكرى تأسيس الحزب.

وبعث اتحاد القوى الشعبية في محافظة تعز برقة تهنئة للتجمع اليمني للإصلاح في تعز بمناسبة ذكرى تأسيس الحزب الثلاثون.