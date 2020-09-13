مستشار في الرئاسة يتحدث مع غريفيث حول هجوم الحوثي على مأرب

الأحد 13 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أكد مستشار الرئيس اليمني، أحمد عبيد بن دغر، على أهمية وقف الهجوم الحوثي على مأرب، واصفاً الهجوم بالمقوض لعملية السلام والمهدد لمستقبل اليمن.

جاء ذلك خلال لقاء جمعه، مساء السبت، بالمبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، الذي بدأ جولة إلى الرياض لمناقشة مسودة وقف إطلاق النار الشامل في اليمن.

وأكد المستشار الرئاسي اليمني، على ضرورة أن يكون وقف إطلاق النار شاملاً، لافتاً إلى أنه "ليس بالمنطق أن تتوقف المعارك بالحديدة وتستمر في مأرب"، في إشارة إلى إمكانية تجميد اتفاق ستوكهولم بخصوص الحديدة.

وكشف بن دغر، في بيان صحافي، أن الاجتماع أكد على أن هناك "حاجة ملحة" للعودة إلى طاولة الحوار السياسي، بشرط أن يسبق ذلك وقف العنف، وعدم السماح بأي خروقات لوقف إطلاق النار حقنا للدماء وحفظا للأرواح.

وكان غريفيث، قد وصل إلى الرياض، السبت، للقاء مسؤولي الحكومة الشرعية، لمناقشة "المسودة الأخيرة" لوقف إطلاق النار الشامل.