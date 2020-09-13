زلة لسان لـمستشار بن زايد تكشف السبب الحقيقي لهرولة دول الخليج إلى إسرائيل

الأحد 13 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 12 مساءً / مارب برس - وكالات

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كشف الدكتور عبد الخالق عبدالله - المستشار السابق لولي عهد أبو ظبي - عن الأسباب الحقيقية لهرولة بلاده للتطبيع مع إسرائيل بالإضافة إلى البحرين وسط توقعات بدخول دول خليجية أخرى لمعادلة التطبيع .

وأشار عبدالله إلى أن الأسباب الحقيقية لتحالف دول الخليج مع إسرائيل هي مواجهة "التغول التركي".

وقال في تغريدة عبر تويتر: من مفارقات الزمن وتحولات الدنيا التي لا تستقر على حال انه في النصف الثاني من القرن ال 20 برز حلف إسرائيلي إيراني وتركي هدفه وقف المد الشعبي الناصري العروبي واليوم وفي النصف الأول من القرن ال 21 تتشكل شراكة اسرائيلية عربية خليجية هدفها وقف المد التوسعي الإيراني والتغول التركي