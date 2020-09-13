ثالث دولة خليجية ترحب باتفاق التطبيع بين البحرين وإسرائيل مفاوضات سرية وإغراءات خيالية ...ماذا رفض عباس وكيف حاولت الإمارات إقناعة التحالف العربي يعلن تدمير 4 طائرات مسيرة للمليشيات الحوثية قبل انطلاقها من قاعدة الديلمي إردوغان يهاجم ماكرون وتصاعد حدة المواجهات الإعلامية بين البلدين لقاء يجمع بين الحكومة والمليشيات الحوثية في جنيف لإعلان المشترك لوقف اطلاق النار الرئيس ”هادي“ يرأس اجتماعاً استثنائياً لكبار قيادات الدولة و”علي محسن“ يضعه أمام ما يحدث في مأرب الحوثيون يستهدفون مدينة مأرب بـ3 صواريخ بالستية نجمة هوليوود ”أنجيلينا جولي“ تدعم طفلين يمنيين يجمعان تبرعات لليمن في لندن الحوثيون يمنعون فريق المحامين من حضور جلسات التحقيق في قضية الشاب ”الأغبري“ متظاهرون في عدن يحرقون صور ”محمد بن زايد“
أصدرت السلطنة بيانا، اليوم الأحد، رحبت فيه "بالمبادرة التي اتخذتها مملكة البحرين الشقيقة في إطار حقوقها السيادية والإعلان الثلاثي المشترك حول العلاقات مع إسرائيل".
وأعربت السلطنة، في بيانها، عن أملها أن "يكون هذا التوجه الاستراتيجي الجديد، الذي اختارته بعض الدول العربية، رافدا عمليا ينصب نحو تحقيق السلام المبني على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وقيام دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية".
وأضافت: "وهو ما يجسد مبدأ الدولتين كما تنص عليه المواثيق والقرارات العربية والأممية ويعكس في نفس الوقت تطلعات ومطالب جميع الدول والشعوب المحبة للسلام العادل والشامل والدائم في الشرق الأوسط وفي العالم أجمع".
وكان قد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة الماضي، عبر تغريدة على حسابه الشخصي على تويتر، عن تطبيع العلاقات بين إسرائيل والبحرين، كما نشر بيانا ثلاثيا مشتركا للولايات المتحدة ومملكة البحرين وإسرائيل يوضح تفاصيل اتفاق السلام.