ثالث دولة خليجية ترحب باتفاق التطبيع بين البحرين وإسرائيل مفاوضات سرية وإغراءات خيالية ...ماذا رفض عباس وكيف حاولت الإمارات إقناعة التحالف العربي يعلن تدمير 4 طائرات مسيرة للمليشيات الحوثية قبل انطلاقها من قاعدة الديلمي إردوغان يهاجم ماكرون وتصاعد حدة المواجهات الإعلامية بين البلدين لقاء يجمع بين الحكومة والمليشيات الحوثية في جنيف لإعلان المشترك لوقف اطلاق النار الرئيس ”هادي“ يرأس اجتماعاً استثنائياً لكبار قيادات الدولة و”علي محسن“ يضعه أمام ما يحدث في مأرب الحوثيون يستهدفون مدينة مأرب بـ3 صواريخ بالستية نجمة هوليوود ”أنجيلينا جولي“ تدعم طفلين يمنيين يجمعان تبرعات لليمن في لندن الحوثيون يمنعون فريق المحامين من حضور جلسات التحقيق في قضية الشاب ”الأغبري“ متظاهرون في عدن يحرقون صور ”محمد بن زايد“
قالت صحيفة إسرائيلية، اليوم إن القيادة الفلسطينية رفضت إغراءات اقتصادية خيالية من الإمارات والسعودية مقابل الموافقة على التطبيع مع إسرائيل.
ووفقا لصحيفة "غلوبس" العبرية، جرت في الأشهر الأخيرة مفاوضات سرية مع دولة الإمارات، وبمشاركة ومعرفة السعودية والبحرين ومصر، والرئيس محمود عباس ومحمد اشتية رئيس الحكومة الفلسطينية بهدف انهاء المعارضة الفلسطينية لإقامة علاقات مع إسرائيل.
وأضافت أن "الإمارات قدمت وعدا بإيقاف عملية تطبيق السيادة الإسرائيلية على أراضي الضفة الغربية وفي نفس الوقت استئناف المفاوضات مع إسرائيل".
وأوضحت أنه "تم طرح عروض اقتصادية على القيادة الفلسطينية".
ونقلت الصحيفة عن دبلوماسيين دوليين شاركوا في هذه الخطوة، قولهم أنه عرض على القيادة الفلسطينية استثمارات ضخمة في البنية التحتية وفتح قنوات تجارية مباشرة، وبيع النفط والغاز بأسعار منخفضة للغاية، وإنشاء مناطق صناعية متطورة، وتوظيف عشرات الآلاف من المهندسين والأكاديميين الفلسطينيين في الشركات الخليجية وغيرها".
وأشارت إلى أنه "تم التطرق إلى تطوير قطاع غزة، ومساعدة السلطة الفلسطينية على استعادة السيطرة المدنية على غزة. بحسب الصحيفة.
وذكرت الصحيفة أنه "تم وعد السلطة بإعادة فتح اتفاقيات باريس الاقتصادية لعام 1994، التي تقيد الاقتصاد الفلسطيني بشدة، وتتركه معتمدا بشكل كامل على إسرائيل مقابل موافقة السلطة على تطبيع الدول العربية مع إسرائيل".