التحالف العربي يعلن تدمير 4 طائرات مسيرة للمليشيات الحوثية قبل انطلاقها من قاعدة الديلمي

الأحد 13 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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أفادت مصادر محلية، صباح اليوم الأحد، إن طائرات مقاتلة تابعة للتحالف العربي استهدفت ثكنات ومواقع عسكرية لحركة الحوثي المتحالفة مع إيران في العاصمة اليمنية صنعاء .

وأضافت أن التحالف دمر أيضا أربع طائرات مسيرة للحوثيين في قاعدة الديلمي الجوية بشمال صنعاء.

وفي وقت سابق، اليوم الأحد، جدد التحالف العربي، غاراته الجوية على مواقع ومعسكرات لجماعة "" (الحوثيين) في العاصمة صنعاء وضواحيها .

وقال مصدر عسكري ل" مأرب برس" إن التحالف نفذ 4 غارات جوية على معسكر اللواء 61 مشاة التابع للحرس الجمهوري "نخبة الجيش اليمني سابقا" في جبل الصمع بمديرية أرحب شمال العاصمة.

وأضاف أن طيران التحالف شن 4 غارات على قاعدة الديلمي الجوية ومحيط مطار صنعاء الدولي شمال العاصمة، واستهدف بـ 3 غارات أخرى معسكر 48 مقر قيادة الحرس الجمهوري في منطقة حزيز بمديرية سنحان جنوب العاصمة صنعاء.

وتأتي الغارات عقب ساعات من تعرض مقر المنطقة العسكرية الثالثة في مدينة مأرب شمال شرقي اليمن، إلى هجوم جوي صاروخي مزدوج يعتقد شنته جماعة "أنصار الله" (الحوثيين).