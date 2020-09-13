ثالث دولة خليجية ترحب باتفاق التطبيع بين البحرين وإسرائيل مفاوضات سرية وإغراءات خيالية ...ماذا رفض عباس وكيف حاولت الإمارات إقناعة التحالف العربي يعلن تدمير 4 طائرات مسيرة للمليشيات الحوثية قبل انطلاقها من قاعدة الديلمي إردوغان يهاجم ماكرون وتصاعد حدة المواجهات الإعلامية بين البلدين لقاء يجمع بين الحكومة والمليشيات الحوثية في جنيف لإعلان المشترك لوقف اطلاق النار الرئيس ”هادي“ يرأس اجتماعاً استثنائياً لكبار قيادات الدولة و”علي محسن“ يضعه أمام ما يحدث في مأرب الحوثيون يستهدفون مدينة مأرب بـ3 صواريخ بالستية نجمة هوليوود ”أنجيلينا جولي“ تدعم طفلين يمنيين يجمعان تبرعات لليمن في لندن الحوثيون يمنعون فريق المحامين من حضور جلسات التحقيق في قضية الشاب ”الأغبري“ متظاهرون في عدن يحرقون صور ”محمد بن زايد“
أفادت مصادر محلية، صباح اليوم الأحد، إن طائرات مقاتلة تابعة للتحالف العربي استهدفت ثكنات ومواقع عسكرية لحركة الحوثي المتحالفة مع إيران في العاصمة اليمنية صنعاء .
وأضافت أن التحالف دمر أيضا أربع طائرات مسيرة للحوثيين في قاعدة الديلمي الجوية بشمال صنعاء.
وفي وقت سابق، اليوم الأحد، جدد التحالف العربي، غاراته الجوية على مواقع ومعسكرات لجماعة "" (الحوثيين) في العاصمة صنعاء وضواحيها .
وقال مصدر عسكري ل" مأرب برس" إن التحالف نفذ 4 غارات جوية على معسكر اللواء 61 مشاة التابع للحرس الجمهوري "نخبة الجيش اليمني سابقا" في جبل الصمع بمديرية أرحب شمال العاصمة.
وأضاف أن طيران التحالف شن 4 غارات على قاعدة الديلمي الجوية ومحيط مطار صنعاء الدولي شمال العاصمة، واستهدف بـ 3 غارات أخرى معسكر 48 مقر قيادة الحرس الجمهوري في منطقة حزيز بمديرية سنحان جنوب العاصمة صنعاء.
وتأتي الغارات عقب ساعات من تعرض مقر المنطقة العسكرية الثالثة في مدينة مأرب شمال شرقي اليمن، إلى هجوم جوي صاروخي مزدوج يعتقد شنته جماعة "أنصار الله" (الحوثيين).