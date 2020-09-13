إردوغان يهاجم ماكرون وتصاعد حدة المواجهات الإعلامية بين البلدين

الأحد 13 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس-وكالات

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تصاعد التراشق بين تركيا وفرنسا وازداد سخونة مع استمرار التوتر في شرق البحر المتوسط، واتهامات أنقرة لباريس بتحريض اليونان للعبث بمصالح تركيا.

ووجه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، تحذيراً شديد اللهجة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنه «سيواجه مشكلات معه شخصياً»، واتهمه بالجهل وبتحريض اليونان والعبث بمصالح تركيا.

وقال إردوغان، في كلمة أمس (السبت): «سيد ماكرون... سيكون لديك المزيد من المشكلات معي شخصياً»، مضيفاً: «لا تمتلك معلومات تاريخية وتجهل حتى تاريخ فرنسا، فدعك من الانشغال بتركيا وشعبها».

وفي خطوة تصعيدية جديدة مع تركيا، ورداً على استئناف سفنها أنشطة التنقيب عن الغاز الطبيعي قبالة سواحل قبرص، أمر ماكرون بتعزيز مؤقت للقوات البحرية والجوية الفرنسية شرق المتوسط، أمس، ليؤكد مجدداً أن شرق المتوسط «خط أحمر» أمام تركيا.