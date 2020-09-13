لقاء يجمع بين الحكومة والمليشيات الحوثية في جنيف لإعلان المشترك لوقف اطلاق النار

الأحد 13 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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كشفت مصادر دبلوماسية عن لقاء مرتقب في جنيف قريبا، على مستوى الخبراء بين الحكومة اليمنية والحوثيين.

وقالت المصادر إن الاجتماع «سيناقش الكثير من الترتيبات» من دون أن تفصح عن أي معلومات أخرى.

وحسب المصادر فإن المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث سيتوجه إلى العاصمة السعودية الرياض خلال الأيام المقبلة للقاء ممثلي الحكومة الشرعية وبحث «المسودة الأخيرة» للإعلان المشترك لوقف إطلاق النار الشامل وبدء المشاورات السياسية لحل النزاع الدائر منذ ست سنوات.

وتركز مسودة الإعلان المشترك على التوصل إلى وقف إطلاق نار شامل في اليمن والاتفاق على تدابير إنسانية واقتصادية واستئناف عملية السلام بين الأطراف.

وتحدثت المصادر، التي فضلت عدم الإفصاح عن هويتها، عن تقدم في جهود غريفيث بين طرفي الأزمة اليمنية، مشيرة إلى أن المبعوث الأممي يريد حل جميع الخلافات قبل إعلان المسودة الأخيرة.

وكان تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية وبالتنسيق مع الحكومة اليمنية أعلن في أبريل (نيسان) الماضي وقفاً شاملاً لإطلاق النار في اليمن من جانب واحد، إلا أن الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران ترفض وقف النار حتى اليوم، وتستمر في استهداف المدن اليمنية والسعودية الآهلة بالمدنيين بالطائرات المفخخة والصواريخ الباليستية.