الرئيس ”هادي“ يرأس اجتماعاً استثنائياً لكبار قيادات الدولة و”علي محسن“ يضعه أمام ما يحدث في مأرب عاجل: الحوثيون يستهدفون مدينة مأرب بـ3 صواريخ بالستية نجمة هوليوود ”أنجيلينا جولي“ تدعم طفلين يمنيين يجمعان تبرعات لليمن في لندن الحوثيون يمنعون فريق المحامين من حضور جلسات التحقيق في قضية الشاب ”الأغبري“ متظاهرون في عدن يحرقون صور ”محمد بن زايد“ تفاصيل جديدة لضابط شارك في تصفية أسامة بن لادن العلم يكشف أسباب جديدة للصداع وماهي مسبباته وكيفية الوقاية منه صحفي إسرائيلي يفاجئ محمد بن زايد بحدث خاص في البيت الأبيض سيتابعه العالم تركيا تباغت خصومها وتكشف عن الخطط الامريكية الاقتصادية الجديدة في تركيا السعودية تكشف عن ظاهرة فلكية نادرة فوق الكعبة
ترأس الرئيس عبدربه منصور هادي، مساء السبت 12 سبتمبر/أيلول، اجتماعاً استثنائيا ضم نائبه الفريق الركن علي محسن صالح ورئيس مجلس النواب سلطان البركاني ورئيس الوزراء المكلف الدكتور معين عبدالملك، وذلك للوقوف على جملة التطورات والمستجدات على الساحة الوطنية وخاصة ما يتصل بالأوضاع الخدمية والمعيشية والتطورات الميدانية.
وفي الاجتماع أكد الرئيس على أهمية التواصل والوقوف على مجمل التطورات على الساحة اليمنية بأوجهها وأشكالها المختلفة.. مشددا على اهمية مضاعفة وتظافر الجهود من قبل كل مؤسسات الدولة واجهزتها المختلفة لملامسة واقع واحتياجات المواطن والتفاعل وتلبية احتياجاته ومتطلباته الاساسية والتخفيف من معاناته التي ضاعفت من اعبائها قوى التمرد والانقلاب.
وثمن الرئيس، "صمود وتضحيات حماة الوطن وابناء اليمن من قبائل وشيوخ وشباب وكهول التي سطروها من ملاحم بطولية مشرفة في مختلف خطوط التماس، منوها بجهود الاشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الدائم لليمن وعلى مختلف المستويات".
وأكد رئيس الجمهورية "عل اهمية تعزيز اللحمة الوطنية وتفعيل تماسكها لمقاومة الانقلاب وبناء الدولة الاتحادية الجديدة.
وشدد "على اهمية تجاوز كل المنغصات والتحديات والعمل المخلص والجاد في تسريع تنفيذ بنود اتفاق الرياض الذي يصب في مصلحة شعبنا اليمني دون استثناء".
وقالت وكالة سبأ الحكومية، إن نائب رئيس الجمهورية، قدم خلال الاجتماع "تقريراً موجزاً لخص الموقف العام لمختلف الجبهات وخطوط التماس في عدد من الجبهات والمناطق ومنها مارب والجوف والبيضاء والضالع والساحل وغيرها لافتاً الى الانتصارات المحققة في تلك الجبهات".
كما قدم رئيس مجلس النواب سلطان البركاني ورئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك ايجازا عن عدد من المواضيع المتصلة بنشاط مؤسسات الدولة فضلا عن الوضع الاقتصادي وتحدياته التي استعرض مؤشراتها رئيس الحكومة المكلف والتصورات الممكنة لتجاوزها والحد من اثارها.
وبحسب الوكالة ناقش الاجتماع "عددا من القضايا والموضوعات المطروحة واتخذ بشأنها ما يلزم".