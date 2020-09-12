عاجل: الحوثيون يستهدفون مدينة مأرب بـ3 صواريخ بالستية

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قالت مصادر محلية بمحافطة مأرب (شرقي اليمن)، ان مليشيا الحوثي استهدفت مدينة مأرب، قبل قليل (10:30 مساء السبت)، بثلاثة صواريخ باليستية.
وأكدت المصادر لـ”مأرب برس“، ان مليشيا الحوثي الانقلابية استهدفت مدينة مأرب بثلاثة صواريخ باليستية في جريمة تضاف الى سلسلة جرائمهم في استهداف المدن السنكية والمدنيين.
وأشارت الى ان الصواريخ استهدفت أحياء سكنية مكتظة بالسكان المدنيين.
ولم توضح المصادر مزيدا من التفاصيل حول الاضرار والضحايا.