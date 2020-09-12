متظاهرون في عدن يحرقون صور ”محمد بن زايد“

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شهدت مدينة عدن الخاضعة لسلطات ما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“، المدعوم إماراتياً، (جنوب اليمن)، السبت 12 سبتمبر/أيلول، مظاهرة احتجاجية رفضا للتطبيع مع اسرائيل.
وقال شهود عيان بمديرية التواهي، ان المحتجين احرقوا أعلام اسرائيل وصور، محمد بن زايد، ولي عهد ابوظبي، تعبيرا عن رفضهم لتطبيع الامارات مع اسرائيل.
واكد المحتجون وقوف ابناء عدن مع الشعب الفلسطيني ورفضهم للتطبيع مع الكيان الصهيوني الإسرائيلي، وخيانة القضية الفلسطينية.
وكانت الامارات قد اعلنت الشهر الماضي تطبيع علاقاتها مع اسرائيل، ولحقتها بالتطبيع مملكة البحرين الليلة الماضية.
ولاقى اعلان التطبيع ردود افعال غاضبة في مختلف الدول العربية على الصعيد الشعبي، وعلى المستوى الرسمي باركت بعض الدول الاعلان فيما صمتت السعودية وادانته دول اخرى.