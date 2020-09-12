نجمة هوليوود ”أنجيلينا جولي“ تدعم طفلين يمنيين يجمعان تبرعات لليمن في لندن الحوثيون يمنعون فريق المحامين من حضور جلسات التحقيق في قضية الشاب ”الأغبري“ متظاهرون في عدن يحرقون صور ”محمد بن زايد“ تفاصيل جديدة لضابط شارك في تصفية أسامة بن لادن العلم يكشف أسباب جديدة للصداع وماهي مسبباته وكيفية الوقاية منه صحفي إسرائيلي يفاجئ محمد بن زايد بحدث خاص في البيت الأبيض سيتابعه العالم تركيا تباغت خصومها وتكشف عن الخطط الامريكية الاقتصادية الجديدة في تركيا السعودية تكشف عن ظاهرة فلكية نادرة فوق الكعبة فيروس كورونا يباغت زعيم عربي ويخطف روح أحد كبار مقربيه لماذا هرولت دولة الخليج إلى أحضان إسرائيل .. وماذا قالت إسرائيل عن تطبيع السعودية والملك سلمان تفاصيل تكشفها مصادر أمريكية
نشر صحفي إسرائيلي صورة لدعوة حضور حفل توقيع اتفاق السلام بين إسرائيل والإمارات، الثلاثاء المقبل.
وأفاد الصحفي والإعلامي الإسرائيلي بالقناة الـ"13 العبرية، باراك رافيد، في تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم السبت، بأن البيت الأبيض قد نشر دعوات حضور توقيع اتفاق السلام بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن أمس الجمعة، عبر تغريدة على حسابه الشخصي على "تويتر" عن تطبيع العلاقات بين إسرائيل ومملكة البحرين.
كما نشر الرئيس الأمريكي بيانا ثلاثيا مشتركا للولايات المتحدة ومملكة البحرين وإسرائيل يوضح تفاصيل اتفاق السلام.
وسبق تغريدة ترامب، أمس الجمعة، تغريدة أخرى سابقة لها، في الثالث عشر من شهر أغسطس/آب الماضي، أعلن من خلالها عن اتفاق سلام تاريخي بين الإمارات وإسرائيل.