تركيا تباغت خصومها وتكشف عن الخطط الامريكية الاقتصادية الجديدة في تركيا

السبت 12 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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كشف وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى ورانك أن أمريكا تخطط من جديد للاستثمار في تركيا.

وقال الوزير في تصريحات له، وفق متابعة تركيا الان إن شركة “بروكتر وغامبل” (P&G) الأمريكية الرائدة عالميا في صناعة مواد التنظيف والعناية الشخصية ستقوم باستثمارات جديدة في تركيا.

وأضاف أن بروكتر وغامبل” تعمل في تركيا منذ 33 عاما وستقوم باستثمارات جديدة فضلا عن توطين صناعتها

وأوضح وزير الصناعة التركي خلال اجتماع عقدته الشركة، اليوم الجمعة، أن الشركة تمتلك حصة سوقية كبيرة في تركيا.

وأشار الى انها تخطط للعام الحالي بصادرات تصل إلى 120 مليون دولار.

وتعد الشركة إحدى أكبر شركات التنظيف والعناية الشخصية في العالم، وأنها تواصل عملها في تركيا منذ 33 عاما.

بدوره أكد أن تانقوت طوران أوغلو، رئيس مجلس الإدارةأنهم يهدفون تهدف إلى توطين إنتاجها بحلول عام 2023.

وأضاف أن الشركة حققت استثمارات خلال 10 سنوات بقيمة 238 مليون دولار، مشيرا إلى مساهمتها في الاقتصاد التركي بقيمة 175 مليون دولار.

وسبق أن كشف وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى ورانك عن تعاون كبير بين بلاده وأوكرانيا في مجال الصناعات الدفاعية.