فيروس كورونا يباغت زعيم عربي ويخطف روح أحد كبار مقربيه

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توفي رجل الأعمال السوري محمد مخلوف، والد رامي مخلوف، وخال رئيس الرئيس السوري، بشار الأسد ، عن عمر بلغ عن عمر 88 عامًا.
ونعى حفيد محمد مخلوف اليوم، السبت، 12 من سبتمبر، عبر حسابه في إنستغرام، جده دون توضيح أسباب الوفاة أو تاريخها.
وتوفى خال الرئيس السوري بشار الأسد في مشفى الأسد الجامعي بدمشق بعد معاناة مع فيروس كورونا، بحسب موقع “أخبار سوريا”.
ووفقا للموقع، نعت أسرة مخلوف عميدها محمد وهو والد رجل الأعمال المعروف رامي الذي كان حتى ما قبل
ومحمد هو شقيق أنيسة مخلوف زوجة الرئيس الراحل حافظ الأسد ووالدة الرئيس الحالي، وقد تسلم عددا من المناصب في حياته،