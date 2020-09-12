الدولار يحقق قفزة كبيرة وغير مسبوقة والريال اليمني يشهد أعلى تراجع له تاريخياً.. آخر تحديثات أسعار الصرف في صنعاء وعدن

السبت 12 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ خاص

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أفادت مصادر مصرفية، السبت 12 سبتمبر/أيلول، بأن حقق الدولار الأمريكي قفزة كبيرة وغير مسبوقة، أمام الريال اليمني، في تراجع هو الأعلى تاريخيا للعملة الوطنية، في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية.

وقالت المصادر لـ”مأرب برس“، ان سعر الدولار تجاوز 820 ريال خلال تعاملات، اليوم، فيما وصل سعر الريال السعودي 214 ريال، متوقعة أن يواصل الريال الانهيار ليبلغ 1000 ريال للدولار الواحد خلال القادمة.

ورجح خبراء ومتعاملون مصرفيون استمرار انهيار الريال بشكل متسارع خلال الأيام القادمة، الأمر الذي قد يعجل بوقوع مجاعة شاملة تعم جميع المناطق اليمنية.

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، السبت 12 /9/ 2020:

-عدن:

الشراء:

السعودي: 213

الدولار: 815



البيع:

السعودي:214

الدولار : 820

- صنعاء:

الشراء:

السعودي: 159.5

الدولار :603

البيع:

السعودي: 160

الدولار: 606

•الاسعار غير ثابتة وتختلف من مدينة إلى أخرى