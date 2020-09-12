التحالف يستهدف اجتماعا لقيادات حوثية بصنعاء والجيش يعلن مصرع 4 قادة

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أفاد متحدث عسكري، السبت 12 سبتمبر/أيلول، إن التحالف العربي استهدف بغارات جوية اجتماعا لقيادات مليشيا الحوثي الانقلابية في معسكر الدائرة الهندسية بصنعاء.
وقال المتحدث باسم القوات المشتركة في الساحل الغربي، وضاح الدبيش، في تغريدة عبر "تويتر" ان طيران التحالف استهدف بغارات جوية، فجر اليوم، اجتماعا لقيادات حوثية بمعسكر الهندسة العسكرية بمنطقة سعوان.
ولم يصدر أي تأكيد رسمي من التحالف حول طبيعة الأهداف المستهدفة، حتى الآن، إلاّ أن وسائل اعلام حوثية، قالت أن ست غارات جوية استهدفت، دائرة الهندسة العسكرية في منطقة سعوان بمديرية شعوب، دون مزي من التفاصيل.
الى ذلك، أعلنت قوات الجيش الوطني، اليوم، مقتل 35 عنصرا من مليشيات الحوثي بينهم 4 قيادات ميدانية شرقي صنعاء.
وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن أكثر من 35 عنصرا حوثيا بينهم أربعة قيادات ميدانية بارزة، قتلوا بنيران أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، في منطقة الجفرة وسلسلة جبال صلب بمديرية نهم شرقي صنعاء.
وأوضح أن أبطال الجيش استعادوا عربة bmb إضافة إلى تدمير ثلاثة أطقم تابع للمليشيات في جبهة نجد العتق.