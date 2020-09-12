الجيش «يسحق» الحوثيين في جبهات نهم ويعلن مقتل 4 قيادات بارزة وأكثر من 30 آخرين.. آخر المستجدات

السبت 12 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-صنعاء

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قال موقع الجيش اليمني ان أبطال القوات المسلحة المسنودة بالمقاومة الشعبية تواصل سحق عناصر المليشيا الحوثية، المدعومة من إيران ، على طول الجبهات القتالية، في مديرية نهم، شرق صنعاء.

وسقط اليوم السبت أربعة قيادات ميدانية بارزة للمليشيا الحوثية، وما لا يقل عن 35 عنصراً بنيران الجيش من المنطقة العسكرية السابعة المسنودة بالمقاومة الشعبية، في جبهتي الجفرة وسلسلة جبال صلب.

وتكبدت المليشيا الحوثية خسائر أخرى في المعدات، كما استعاد أبطال الجيش عدداً منها، بعد احتدام المعارك، في الجبهتين.

وفي جبهة نجد العتق، بالمديرية نفسها، تكبدت المليشيا اليوم خسائر أخرى بشرية بنيران الجيش والمقاومة والتي أحرقت ودمرت أيضا آليات عسكرية للمليشيا.

وفي الأيام القليلة الماضية، حققت قوات الجيش تقدمات نوعية في جبهة نجد العتق تم من خلالها تدمير واستعادة كميات كبيرة من الأسلحة والآليات، ومنها مدرعات.